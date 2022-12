Quanti episodi in Three Pines? Programma di rilascio confermato

Tutti amiamo un buon mistero da approfondire e l’ultima serie di Prime Video, Three Pines, sembra destinata a essere il piatto perfetto per soddisfare i nostri appetiti.

Interpretato da Alfred Molina nei panni dell’empatico e astuto ispettore capo Armand Gamache, la serie solleva una serie di misteriosi omicidi che hanno perseguitato l’idilliaco villaggio di Three Pines.

Ogni capitolo è pieno di colpi di scena mentre Gamache e il suo team indagano sulla serie di casi, ma quanti episodi avranno in totale Three Pines ed è probabile che segua una seconda stagione?

Three Pines è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 2 dicembre 2022.

Basata sui romanzi best-seller di Louise Penny, la serie segue l’ispettore capo Armand Gamache mentre viene coinvolto per indagare su una serie di casi nel pittoresco villaggio di Three Pines, nel Quebec.

Nonostante la sua posizione idilliaca e seducente, la città è stata recentemente afflitta da una serie di tristi omicidi e Gamache e la sua squadra devono lavorare per conquistare gli eccentrici residenti di Three Pines al fine di scoprire gli oscuri segreti nascosti sotto la superficie.

Ma oltre a dover risolvere la serie infinita di omicidi, c’è un caso in corso che perseguita Gamache sotto forma di una giovane ragazza indigena la cui scomparsa non è stata adeguatamente indagata.

Tre Pini © Prime Video | Lorenzo Guerin

Quanti episodi ci sono in Three Pines?

La prima stagione di Three Pines sarà composta da otto episodi in totale.

Tuttavia, i fan dovranno aspettare settimanalmente l’arrivo di nuovi episodi piuttosto che abbuffarsi al proprio ritmo.

I primi due capitoli sono arrivati ​​il ​​2 dicembre e altri due episodi arriveranno settimanalmente fino alla messa in onda di tutti gli otto episodi.

Ma c’è una buona ragione per questo programma poiché ogni bundle di due episodi racconta la storia di un caso, anche se diviso in due parti.

Il programma di rilascio completo di Three Pines è il seguente:

White Out – Parte 1 | 2 dicembre White Out – Parte 2 | 2 dicembre Il mese più crudele – Parte 1 | 9 dicembre Il mese più crudele – Parte 2 | 9 dicembre La pietra del delitto – Parte 1 | 16 dicembre La pietra del delitto – Parte 2 | 16 dicembre L’impiccato – Parte 1 | 23 dicembre L’impiccato – Parte 2 | 23 dicembre

Tre pini © Prime Video

Le possibilità della seconda stagione di Three Pines

Prime Video deve ancora annunciare se hanno piani per la seconda stagione, ma le possibilità che Alfred Molina ritorni nei panni dell’ispettore capo Armand Gamache sono alte.

Questo perché Three Pines è basato su una serie di romanzi che contiene ben 18 libri fino ad oggi che possono essere utilizzati come materiale di partenza.

Inoltre, gli autori dello show possono sempre integrare le storie originali di Louise Penny con i propri misteri, il che offre alla serie un grande potenziale per tornare per la stagione 2 e oltre.

Il fattore determinante in tutto questo sarà l’accoglienza di Three Pines e il numero di spettatori che può attrarre.

Tre Pini © Prime Video | Lorenzo Guerin

Three Pines è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo essere stato presentato in anteprima venerdì 2 dicembre 2022.

