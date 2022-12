Quanti episodi ci sono nella serie?

Preparati ad entrare nel mondo di Il gatto nel cappello, Come il Grinch rubo ‘il Natale, Oh, i posti in cui andraie i mondi più iconici del Dr. Seuss nella nuova serie di concorsi di pasticceria di Prime Video, Sfida di cottura del dottor Seuss!

I concorrenti scelti sono stati divisi in nove squadre che prendono il nome da un colore. Ad esempio, gli spettatori vedranno “Teal Team”, “Yellow Team”, ecc. Ogni duo, che include un pasticcere e un artista di torte, lavorerà insieme per il premio finale: $ 50.000!

I fornai dovranno portare la loro immaginazione allo spettacolo per impressionare i giudici Clarice Lam e Joshua John Russell. L’ospite della serie è l’attrice e produttrice Tamera Mowry-Housley.

La serie in competizione è prodotta da Amazon Studios, Dr. Seuss Enterprises e Super Delicious. La showrunner Ruth Amsel è produttrice esecutiva insieme a Cara Tapper, Adam Cohen, Joanna Vernetti e Susan Brandt, presidente e CEO di Dr. Seuss Enterprises.

Quindi quanti episodi possiamo aspettarci di vedere dove i fornai di talento affrontano questa sfida? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quanti episodi in Dr. Seuss Baking Challenge?

Il Sfida di cottura del dottor Seuss avrà un totale di otto episodi. E buone notizie, non dovrai aspettare tra una puntata e l’altra! La stagione completa uscirà giovedì 13 dicembre su Prime Video. Così sarai in grado di abbuffarti! Lo spettacolo sarà disponibile anche per la visione sulla piattaforma gratuita supportata da pubblicità Amazon Freevee.

In ogni episodio, i fornai riceveranno una sfida basata sui personaggi e sulle storie del Dr. Seuss, condivide Prime Video. Saranno giudicati in base al gusto, alla creatività, all’accuratezza e alla narrazione. Dopo le puntate, le ricette verranno condivise con gli spettatori a casa che vogliono cimentarsi e realizzare le proprie creazioni attraverso il negozio gratuito Amazon Dr. Seuss Baking Challenge.

Il Sfida di cottura del dottor Seuss sarà presentato in anteprima con tutti gli otto episodi il 13 dicembre su Prime Video e Amazon Freevee.