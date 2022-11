Quanti episodi ci sono nella miniserie?

Il nuovo dramma western di Prime Video ci riporterà molto presto indietro nel tempo fino al 1800! L’inglese fa il suo debutto sul servizio di streaming venerdì 11 novembre. Quanti episodi puoi aspettarti di vedere?

La serie in uscita è interpretata da Emily Blunt, che è stata anche produttrice esecutiva del progetto, e Chaske Spencer. Insieme ai due attori sullo schermo ci sono Rafe Spall, Tom Hughes, Toby Jones, Ciarán Hinds, Stephen Rea e Valerie Pachner.

Il creatore Hugo Blick si assume la scrittura, la regia e gli incarichi esecutivi. Colin Wratten è stato produttore, con Greg Brenman come produttore esecutivo. Quindi quanto tempo hai bisogno di mettere da parte per seguire la serie? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quanti episodi ci sono in The English su Prime Video?

L’inglese è una miniserie con un totale di sei episodi. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima tutti e sei negli Stati Uniti e in tutto il mondo l’11 novembre. Quelli nel Regno Unito riceveranno la serie un giorno prima e potranno guardarla su BBC Two e BBC iPlayer.

L'”epico inseguimento occidentale” è ambientato nell’America del 1890 e segue l’aristocratica inglese Lady Cornelia Locke (Blunt) e l’ex esploratore di cavalleria Pawnee Eli Whipp (Spencer), condivisi da Prime Video. I due affronteranno ostacoli sia fisici che psicologici mentre attraversano il paesaggio violento “costruito su sogni e sangue”.

Allora perché sono in questo viaggio? Il loro obiettivo è raggiungere la nuova città di Hoxem, nel Wyoming. Entrambi hanno un chiaro senso del loro destino, ma non sanno che è radicato in un passato condiviso, secondo Prime Video. Quando arriveranno in città e si verificheranno una serie di omicidi irrisolti, la loro storia intrecciata sarà compresa.

Guarderai la nuova serie? Ti sembra interessante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

L’inglese presenta in anteprima tutti e sei gli episodi a novembre su Prime Video.