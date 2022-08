Quanti episodi ci sono in Tutto o niente: Arsenal? Spiegazione del programma di rilascio

La tanto amata docuserie All or Nothing di Amazon Prime Video ha conquistato fan in tutto il mondo per aver offerto agli spettatori un accesso impareggiabile ad alcune delle più grandi squadre sportive del mondo.

L’ultima edizione della serie segue gli ex giganti del calcio, l’Arsenal, mentre tentano di risalire la vetta della Premier League.

Tuttavia, invece di pubblicare tutti gli episodi della serie in una volta, Prime Video ha abbandonato solo i primi capitoli nella data di uscita dello show.

Di conseguenza, i fan si sono chiesti quanti episodi All or Nothing: Arsenal saranno presenti in totale.

Tutto o niente: riassunto degli episodi 1-3 dell’Arsenal

Tutto o niente: l’Arsenal è arrivato su Amazon Prime Video giovedì 4 agosto 2022, giusto in tempo per l’inizio della nuova stagione di Premier League nella vita reale.

L’episodio 1 vede l’Arsenal fare il peggior inizio di stagione in assoluto con tre sconfitte di fila, con il risultato che molti fan ed esperti iniziano a chiedersi se l’allenatore Mikel Arteta debba essere licenziato.

La fortuna sorride allo spagnolo, tuttavia, poiché i nuovi acquisti, come il portiere Aaron Ramsdale, aiutano a cambiare la forma del club, vedendoli andare su un’impressionante serie di 10 partite senza sconfitte.

Ma la toppa viola non dura per sempre, poiché una visita al Liverpool vede la squadra precipitare sulla Terra con un’umile sconfitta per 4-0.

Quanti episodi ci sono in Tutto o niente: Arsenal?

All or Nothing: Arsenal sarà composto da otto episodi in totale.

I fan veterani delle docuserie sportive non dovrebbero essere troppo sorpresi dal conteggio degli episodi poiché la serie che ha seguito Manchester City e Juventus aveva entrambe lo stesso numero di capitoli.

Tutto o niente: il Tottenham Hotspur è arrivato in nove episodi leggermente più lunghi, tuttavia, anche se quella serie ricca di azione includeva una partenza manageriale e lo scoppio della pandemia di Covid-19.

Dopo che i primi tre episodi dell’edizione Arsenal sono arrivati ​​il ​​4 agosto, i prossimi tre capitoli andranno in onda l’11 agosto prima che gli ultimi due episodi arrivino il 18 agosto.

Il programma completo di rilascio di All or Nothing: Arsenal è il seguente:

Episodio 1 – Nuovi inizi | 4 agosto

Episodio 2 – Il derby a nord di Londra | 4 agosto

Episodio 3 – Resta in gioco | 4 agosto

Episodio 4 | 11 agosto

Episodio 5 | 11 agosto

Episodio 6 | 11 agosto

Episodio 7 | 18 agosto

Episodio 8 | 18 agosto

Quali squadre vogliono vedere coperte in seguito i fan?

Non ci è voluto molto perché i fan rivolgessero la loro attenzione a quali squadre volevano vedere coperte in seguito e molti si sono rivolti a Twitter per presentare alcune idee.

Dopo l’arrivo di un nuovo allenatore e alcuni trasferimenti non ortodossi, il Manchester United è uno dei suggerimenti più popolari per la prossima serie All or Nothing.

Perdita in giornata di apertura, chiusura di giornata su Arnautovic e Rabiot. Questa stagione sarebbe perfetta per un documentario All or Nothing — ' (@AniUTD) 8 agosto 2022

La prossima serie All or Nothing deve essere sicuramente unita — Jack (@jack_brannigan1) 7 agosto 2022

La prossima stagione, lo United farà al 100% un All or Nothing — EDJ 🇫🇷🇪🇦🇩🇿🇧🇷🇵🇰 (@Estudiante_DJ) 8 agosto 2022

Un altro campo molto popolare sono i giganti catalani, il Barcellona, ​​che sono riusciti a ingaggiare una miriade di giocatori nonostante problemi finanziari ampiamente segnalati.

Tutta questa situazione diventa sempre più divertente. Yo Amazon, questo è meglio che sia il prossimo All or Nothing!!! https://t.co/yWCJT5Y9uz — 🤌🏾 (@jfkob) 10 agosto 2022

Come il più grande rivale del Manchester City negli ultimi anni nella caccia all’argento, il Liverpool deve meritare una menzione.

Appena promosso in Premier League e spendendo molto per cercare di rimanere lì, il Nottingham Forest sarebbe un orologio affascinante.

Basta guardare l'interesse senza precedenti per il nostro ritorno nella massima serie da esperti, commentatori e fan rivali. Se Amazon vuole scrivere un bell'assegno grasso, c'è solo un contendente per la loro prossima serie di All Or Nothing. ⭐️ FORESTA DI NOTTINGHAM ⭐️ #NFFC — FFSForest (@Forest_No_22) 3 agosto 2022

Con i nuovi proprietari e un cast di giocatori in continua evoluzione, il Chelsea sarebbe una buona scelta per molti.

Hai bisogno di tutto o niente sul Chelsea dopo — GKMC🇨🇮 (@melv077) 9 agosto 2022

Il Southampton è una squadra che combatte verso i livelli più bassi della Premier League, il che fa appello a questo tifoso.

Voglio tutto o niente: Southampton prossimo szn — Lükas (@bringinkevin) 7 agosto 2022

E infine, concludiamo con la favorita personale di questa scrittrice, una squadra della WSL (Women’s Super League), che sarebbe un ottimo modo per seguire la vittoria dell’Inghilterra a Euro 2022.

Amazon dovrebbe davvero prendere in considerazione l'idea di fare uno dei team WSL per il prossimo All Or Nothing. Sarebbe un contrasto con le squadre maschili, ma anche questa stagione sarebbe molto interessante da seguire. — 🥨hollyzone🥨 (@hollyzone) 4 agosto 2022

All or Nothing: Arsenal è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 4 agosto 2022.

