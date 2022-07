Quanti episodi ci sono in The Terminal List su Amazon Prime Video?

A questo punto, Chris Pratt è decisamente sufficiente per vendere una serie.

L’attore americano di 43 anni ha fatto molta strada dalle sue radici comiche e ha impressionato in film di successo come Guardiani della Galassia e Jurassic World, consolidandosi come uno dei protagonisti più carismatici di Hollywood.

Mentre la maggior parte dei fan è abituata a vederlo sul grande schermo in questi giorni, la sua ultima avventura lo vede tornare sul piccolo schermo ma navigare in sequenze d’azione di alto livello.

Creato da David DiGilio, The Terminal List è basato sull’omonimo romanzo di Jack Carr ed è uscito su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Ora è arrivato, quanti episodi ci sono in The Terminal List?

Video Amazon Prime

Quanti episodi ci sono in The Terminal List?

The Terminal List è composto da otto episodi in totale e tutti sono stati presentati in anteprima contemporaneamente il 1 luglio.

Ciò significa che il pubblico può abbuffare le puntate a suo piacimento o distanziare la visualizzazione a suo piacimento.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, la serie ci presenta James Reece (interpretato da Chris Pratt) dopo che il suo plotone di Navy SEAL è stato attaccato in una missione segreta. Al suo ritorno, è alle prese con ricordi sparsi di quello che è successo.

Tuttavia, scopre presto che c’è di più nella sua incertezza di quanto non sembri ed è immerso in una rete di cospirazioni che compromette non solo la sua stessa vita, ma anche quelle a cui tiene di più.

L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale BridTV 10372 L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/x9FvvsC0B5Q/hqdefault.jpg 1028958 1028958 centro 13872

The Terminal List è stato rinnovato per la stagione 2?

No, The Terminal List deve ancora essere rinnovato per la stagione 2.

Tuttavia, questo non dovrebbe scoraggiare il pubblico. Dopotutto, è stato rilasciato solo alla fine di giugno ed è probabilmente troppo presto per aspettarsi notizie concrete sul rinnovo.

È probabile che Amazon monitorerà da vicino i dati di streaming nel mese di luglio ed è possibile che il pubblico riceva un aggiornamento sul futuro della serie nel corso del mese.