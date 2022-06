The Summer I Turned Pretty è l’ultima serie in arrivo su Amazon Prime Video e promette di essere un must per gli spettatori che hanno bisogno di un po’ di sole, mare e drammi romantici.

Ogni episodio è ricco di colpi di scena quando Isabel “Belly” Conklin si ritrova al centro di un triangolo amoroso durante le vacanze estive della sua famiglia.

Naturalmente, i fan non perdono tempo ad approfondire la serie di formazione, ma quanti episodi di The Summer I Turned Pretty ci sono in totale e sono tutti disponibili contemporaneamente?

L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video BridTV 10278 L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/FfAueqEab30/hqdefault.jpg 1023520 1023520 centro 13872

The Summer I Turned Pretty è apparso su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022.

Basata sulla trilogia di romanzi di Jenny Han, la serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin, mentre lei e la sua famiglia tornano alla casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Tuttavia, il viaggio annuale di Belly nel suo posto preferito quest’anno è complicato, poiché si ritrova ad attirare l’attenzione dei suoi amici, Jeremiah e Conrad, e fermamente nel mezzo di un complesso triangolo amoroso.

Video Amazon Prime

Quanti episodi ci sono in The Summer I Turned Pretty?

The Summer I Turned Pretty è composto da sette episodi in totale.

A differenza dell’altra serie in corso di Amazon Prime Video, The Boys, che trasmette episodi settimanalmente, tutti e sette i capitoli del dramma romantico sono stati resi disponibili in una volta sola.

Ciò significa che i fan possono guardare la serie al proprio ritmo, piuttosto che aspettare l’arrivo di nuovi episodi.

In tutta la serie, la durata media per episodio è di 45 minuti, il che significa che i fan hanno un totale di 318 minuti (cinque ore e 18 minuti) di contenuti da godersi.

I titoli dei sette episodi sono i seguenti:

Casa estiva Vestito estivo Notti d’estate Caldo estivo Cattura estiva Maree estive Amore estivo

Video Amazon Prime

Ci sarà una stagione 2?

Sì, The Summer I Turned Pretty è stato rinnovato per la stagione 2.

Amazon Studios ha fatto l’annuncio l’8 giugno, più di una settimana prima del lancio della serie, mostrando molta fiducia nella serie per giovani adulti.

Parlando a parte di un comunicato stampa di Amazon Studios, Jenny Han, autrice e showrunner di The Summer I Turned Pretty, ha dichiarato: “Quando ho deciso di adattarmi Estate per la televisione, sapevo che avremmo avuto bisogno di più di una stagione per onorare la storia che stiamo raccontando.

“Ricevere una seconda stagione prima della premiere della prima stagione è al di là dei miei sogni più sfrenati.

“Sono così grato ad Amazon Studios per questo incredibile voto di fiducia nel nostro spettacolo e non vedo l’ora di riunire il nostro incredibile team per raccontare il prossimo capitolo della nostra storia”.

In totale, ci sono tre libri nella tanto amata serie di romanzi di Jenny Han, quindi se The Summer I Turned Pretty si rivelerà abbastanza popolare, potrebbe esserci anche una terza stagione in un futuro non troppo lontano.

Video Amazon Prime

The Summer I Turned Pretty è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo l’arrivo il 17 giugno 2022.

In altre notizie, quanti anni ha Jeremiah in The Summer I Turned Pretty rispetto all’attore?