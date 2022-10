Pronto per andare lontano nel futuro? E intendiamo davvero lontano! Prossima serie Prime Video, La periferica, si svolge nel 2032, e poi salta in avanti fino all’anno 2099. Siete fan della fantascienza pronti? Ti starai chiedendo quanto tempo avrai bisogno di mettere da parte per sintonizzarti sul nuovo spettacolo. Bene, abbiamo la risposta per te qui sotto!

La nuova serie vede Chloë Grace Moretz nei panni di Flynne Fisher, Jack Reynor nei panni di Burton Fisher e Gary Carr nei panni di Wilf Netherton. Nel cast fanno parte anche Eli Goree, Louis Herthum, JJ Feild, T’Nia Miller, tra gli altri attori. Il dramma è un adattamento del romanzo omonimo dell’autore William Gibson.

Va bene, allora qual è il problema? Il nuovo spettacolo è un binge-watch o gli episodi sono distanziati settimanalmente? Scopri di seguito!

Quanti episodi ci sono in The Peripheral su Prime Video?

Ci sono un totale di otto episodi di La periferica. Anche se la serie non è un binge-watch. Dovrai aspettare un nuovo episodio ogni settimana. Lo spettacolo debutterà venerdì 21 ottobre con il primo episodio. In futuro, una nuova puntata verrà rilasciata settimanalmente fino al finale, previsto per venerdì 9 dicembre su Prime Video.

La produzione è ambientata nelle Blue Ridge Mountains nel 2032, dove i fratelli Flynne e Burton Fisher vivono con la madre molto malata. Per creare un cast in più per aiutare con le spese mediche, i due giocano a simulazioni (Sims).

Quando Burton ha la possibilità di testare un nuovo Sim, Flynne si assume invece il compito, portandola in una futura Londra nel 2099. A quanto pare, questo mondo è in realtà reale. E quando Flynne irrompe in una società per rubare un prezioso segreto, si rende conto che ciò che pensava fosse solo una simulazione è in realtà la realtà. E questo mette a rischio lei, Burton e la sua ex unità militare poiché ora sono diventati bersagli.

La periferica debutterà venerdì 21 ottobre su Prime Video.