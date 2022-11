Quanti episodi ci sono in The English e sono su BBC iPlayer?

Quando viene chiesto di pensare ai western, molti saranno immediatamente attratti dai film di Clint Eastwood in cui un impavido cacciatore di taglie rintraccia uno spietato fuorilegge, ma c’è molto di più nel genere oltre a questo.

L’ultimo arrivato della BBC e di Prime Video, The English, sembra esemplificare questo in quanto racconta la storia di un’aristocratica inglese che viene aiutata in un pericoloso viaggio attraverso il selvaggio West da un ex esploratore di cavalleria Pawnee.

Con Emily Blunt e Chaske Spencer, la serie promette di essere uno dei nuovi arrivi più affascinanti del 2022, ma quanti episodi ci sono in The English e saranno tutti resi disponibili contemporaneamente su BBC iPlayer per gli spettatori nel Regno Unito?

Gli inglesi galoppano su BBC Two giovedì 10 novembre 2022 nel Regno Unito e saranno seguiti l’11 novembre su Prime Video in altre parti del mondo.

A partire dall’anno 1890, la serie segue l’aristocratica Lady Cornelia Locke mentre tenta di attraversare il selvaggio West nella speranza di raggiungere la nuova città di Hoxem, nel Wyoming.

Ad aiutarla ad attraversare i pericoli dell’aperta campagna c’è Eli Whipp, un ex esploratore di cavalleria di Pawnee.

Sia Cornelia che Eli sono sicuri del proprio destino, ma non si rendono conto che il loro destino è radicato in un passato condiviso.

L’inglese © Drama Republic | BBC | Amazon Studios

Quanti episodi ci sono in The English?

L’inglese sarà composto da sei episodi in totale.

Ogni episodio durerà circa 50 minuti, mentre si dice che il finale duri più di un’ora, offrendo ai fan molti contenuti su cui approfondire.

Nel Regno Unito, la serie sarà trasmessa su BBC Two giovedì dal 10 novembre, il che significa che un nuovo episodio andrà in onda ogni settimana fino all’arrivo del sesto capitolo il 15 dicembre.

Ciò significa che il programma di rilascio completo nel Regno Unito di The English è il seguente:

Cosa vuoi e cosa ti serve | 10 novembre Via dei Morti | 17 novembre Avvoltoi sulla linea | 24 novembre Il lupo ferito | 1 dicembre La pistola del bufalo | 8 dicembre amato | 15 dicembre

L’inglese © Drama Republic | BBC | Amazon Studios

Tutti gli episodi saranno su BBC iPlayer?

Sì, tutti e sei gli episodi di The English verranno aggiunti a BBC iPlayer insieme alla trasmissione dell’episodio 1 su BBC Two.

Di conseguenza, i fan che non vogliono aspettare settimanalmente l’arrivo di nuovi episodi potranno abbuffarsi della serie al proprio ritmo.

Ciò rispecchia il programma di rilascio dello show su Prime Video, dove tutti e sei i capitoli usciranno contemporaneamente l’11 novembre.

Al di là dei primi sei episodi di The English, la serie non dovrebbe tornare per una seconda stagione poiché lo spettacolo è stato annunciato come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia viene raccontata nell’arco di una stagione prima di finire.

L’inglese © Drama Republic | BBC | Amazon Studios

L’inglese arriva su BBC Two e iPlayer il 10 novembre 2022, mentre gli spettatori internazionali che guardano su Prime Video potranno guardare dall’11 novembre.

