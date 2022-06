Quanti episodi ci sono in questa stagione?

The Boys — Per gentile concessione di Prime Video

Uno degli spettacoli più popolari di Amazon Prime Video è I ragazzi. La terza stagione della serie di supereroi preferita dai fan è tornata sui nostri schermi con i primi tre episodi venerdì 3 giugno.

I ragazzi è basato sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Fornisce una storia diversa e unica sui supereroi. Invece di essere moralmente grandi, in questo universo abusano dei loro poteri piuttosto che usarli per il bene. E la sua società multimiliardaria The Seven and Vought che fa sparire i loro sporchi segreti. Ecco perché un gruppo di vigilantes, The Boys, è alla ricerca della verità.

La terza stagione è iniziata dopo un anno di calma. Homelander è sottomesso e Butcher lavora per il governo sotto la supervisione di Hughie. Ma entrambi gli uomini sono stanchi della pace dell’anno scorso e sono pronti per un po’ di sangue e ossa. Il gruppo di vigilanti viene a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Supe. Questo li fa schiantare contro i Sette, iniziare una guerra e inseguire la leggenda del primo supereroe: Soldier Boy.

Mentre la terza stagione è già stata presentata in anteprima, potresti chiederti quanti episodi ci sono e quando aspettarti il ​​finale.

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di The Boys?

Come le prime due stagioni, I ragazzi la stagione 3 ha un totale di otto episodi. Al momento della stesura di questo articolo, i primi cinque sono già in streaming su Amazon Video. Ciò significa che rimangono solo altri tre episodi.

Controlla il programma qui sotto:

Episodio 6, “Herogasm” – 24 giugno

Episodio 7 – 1 luglio

Episodio 8 – 8 luglio

Nuovi episodi di I ragazzi di solito inizia lo streaming venerdì alle 12:00 PT / 3:00 ET su Prime Video. E se non ne hai mai abbastanza della serie di supereroi, non preoccuparti! Lo streamer sa quanto sia popolare lo spettacolo e lo ha già rinnovato per la stagione 4!

La terza stagione di otto episodi di I ragazzi scende il venerdì su Amazon Video.