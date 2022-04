Quanti episodi ci sono in Outer Range? Spiegazione del programma di rilascio

Dopo il suo ruolo da protagonista nei panni di Thanos nei film Marvel’s Avengers, Josh Brolin si sta mettendo alle spalle uno dei cattivi più temibili del cinema con il suo primo ruolo televisivo dal 2012 sotto forma di Outer Range.

La serie Prime Video è un thriller neo-occidentale che presenta misteriosi colpi di scena dietro ogni angolo.

Ma quanti episodi ci sono in Outer Range e qual è il programma di uscita della serie Prime Video?

Data di uscita e anteprima della trama

Outer Range ha galoppato su Amazon Prime Video venerdì 15 aprile 2022.

Con Josh Brolin, la strabiliante serie racconta la storia di Royal Abbott, un allevatore che sta lottando per il suo sostentamento mentre il vicino Tillerson Ranch fa una commedia per la sua terra.

All’inizio della serie, Abbott e la sua famiglia stanno affrontando la scomparsa della nuora Rebecca e le cose prendono una piega inaspettata quando un vagabondo di nome Autumn arriva in città.

L’emergere del nuovo arrivato coincide con una morte prematura che sconvolge la comunità e innesca una catena di eventi che culmina con l’apparizione di un misterioso vuoto circolare in uno dei pascoli di Abbott.

Quanti episodi ci sono in Outer Range?

Outer Range conterrà un totale di otto episodi.

Dopo che i primi due capitoli sono arrivati ​​il ​​15 aprile, due nuovi episodi andranno in onda ogni settimana fino ad arrivare al finale.

Gli episodi hanno una durata compresa tra 40 e 60 minuti e prima dell’uscita dello spettacolo, sono stati rivelati i titoli di tutti gli otto capitoli.

Il vuoto | 15 aprile La Terra | 15 aprile Il tempo | 22 aprile La perdita | 22 aprile Il suolo | 29 aprile La famiglia | 29 aprile L’ignoto | 6 maggio L’Occidente | 6 maggio

Outer Range tornerà per la stagione 2?

Amazon Prime Video deve ancora rinnovare Outer Range per la stagione 2, ma ciò non significa che abbiamo ancora visto la fine della serie.

Lo spettacolo non viene classificato come una serie limitata e non ha le restrizioni di un romanzo per fungere da materiale di partenza.

Inoltre, Amazon Studios sta etichettando l’attuale serie di episodi come “la prima” stagione, suggerendo che una seconda stagione è possibile.

Di conseguenza, l’unica cosa che ostacola il rinnovo di Outer Range è l’accoglienza che riceve dai fan e se c’è spazio per far progredire la storia dopo il finale della prima stagione.

Outer Range è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima di venerdì 15 aprile 2022.

