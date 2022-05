Quanti episodi ci sono in Night Sky? Spiegazione del programma di rilascio

Con il duo premio Oscar JK Simmons e Sissy Spacek in testa, il nuovo arrivo di Amazon Prime Vidoe, Night Sky, promette di essere una serie imperdibile.

La fantascienza ultraterrena è piena di mistero e ogni episodio lascia i fan con più domande che risposte mentre la storia si svolge lentamente.

Ma quanti episodi di Night Sky ci sono e sono stati pubblicati tutti in una volta?

Cielo notturno | Rimorchio ufficiale | Primo video

BridTV

9679

Cielo notturno | Rimorchio ufficiale | Primo video

https://i.ytimg.com/vi/XLnhAbbMkEY/hqdefault.jpg

999540

999540

centro

13872

Data di uscita di Night Sky e anteprima della trama

Night Sky è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 20 maggio 2022.

Con JK Simmons e Sissy Spacek, la serie di fantascienza fuori dal mondo racconta la storia di Franklin e Irene York, una coppia che, anni fa, ha scoperto una misteriosa camera sepolta nel loro cortile che porta inspiegabilmente a uno strano e pianeta deserto.

Da allora gli York hanno mantenuto la camera un segreto gelosamente custodito, ma quando un enigmatico giovane entra nelle loro vite, la vita tranquilla della coppia viene sconvolta e la camera che credevano di conoscere così bene si rivela qualcosa di molto più di quanto avrebbero potuto. immaginato.

Video Amazon Prime

Quanti episodi ci sono in Night Sky?

Night Sky è composto da otto episodi in totale.

E, a differenza della recente serie di Amazon, The Outer Range, tutti gli otto capitoli di Night Sky sono stati rilasciati sulla piattaforma contemporaneamente, invece che settimanalmente.

Gli episodi hanno una durata compresa tra 53 e 56 minuti, il che significa che la serie ha una durata totale di 433 minuti (o sette ore e 13 minuti), offrendo ai fan un sacco di contenuti da guardare.

I titoli di tutti gli otto episodi e la loro durata sono i seguenti:

Verso le stelle | 56 minuti La Capilla | 54 minuti Il custode | 54 minuti Caldaie | 55 minuti Lezioni di guida | 53 minuti Caro Franklin | 54 minuti Immersioni nel lago | 54 minuti Compensazione | 53 minuti

Video Amazon Prime

Possibilità di stagione 2 [spoilers]

Al di là dei suoi primi otto episodi, il destino di Night Sky rimane nell’aria poiché Amazon Prime Video deve ancora rinnovare la serie di fantascienza.

Tuttavia, l’episodio finale della stagione di debutto lascia un sacco di domande nell’aria e quindi se c’è domanda per la stagione 2, allora lo spettacolo ha buone possibilità di tornare per di più.

La scena finale della prima puntata di Night Sky mostra che il presunto pianeta deserto di Franklin e Irene non è così vuoto come pensavano all’inizio.

Non solo possono sopravvivere nell’atmosfera del pianeta, ma c’è anche una città dall’aspetto piuttosto umano non lontano dal loro rifugio, sebbene sia protetta da una strana struttura a forma di uovo.

Questo è davvero un altro pianeta che gli York hanno trovato o potrebbe essere la Terra in un lontano futuro? Solo una seconda stagione può rispondere a questo.

Video Amazon Prime

Night Sky è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 20 maggio 2022.

In altre notizie, la stagione 1 di Halo non presenterà un episodio 10, ma ne è in arrivo altro