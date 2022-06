Quanti anni ha Lola Tung? La star di Age of The Summer I Turned Pretty è stata esplorata

È sempre affascinante quando un nuovo attore arriva sulla scena e inizia ad aprire le ali.

The Summer I Turned Pretty di Amazon Prime Video offre quell’esatta opportunità a Lola Tung, che interpreta il personaggio principale della serie.

Poiché Lola Tung è un nome nuovo di zecca nel quartiere, i fan di The Summer I Turned Pretty sono curiosi di saperne di più sull’attrice, dalla sua età e background alla sua presenza sui social media.

L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video BridTV 10278 L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/FfAueqEab30/hqdefault.jpg 1023520 1023520 centro 13872

The Summer I Turned Pretty è apparso su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022.

Basata sulla trilogia di romanzi di Jenny Han, la serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin, mentre lei e la sua famiglia tornano alla casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Tuttavia, il viaggio annuale di Belly nel suo posto preferito quest’anno è complicato, poiché l’ormai sedicenne si ritrova ad attirare l’attenzione dei suoi amici, Jeremiah e Conrad, e fermamente nel mezzo di un complesso triangolo amoroso.

Video Amazon Prime

Incontra Lola Tung

Ad interpretare il ruolo di Isabel “Belly” Conklin nell’attesissima serie è l’attrice Lola Tung.

Nata il 28 ottobre 2002 a New York City, Lola Tung ha 19 anni dall’uscita di The Summer I Turned Pretty.

Lola ha da tempo gli occhi sul mondo della recitazione frequentando la Fiorello H. LaGuardia High School di New York, specializzata in musica, arte e arti dello spettacolo, prima di proseguire gli studi alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania.

Incredibilmente, l’apparizione da protagonista di Lola in The Summer I Turned Pretty è in realtà il suo primo ruolo di attrice professionista, ma siamo sicuri che sarà il primo di molti.

Come molti attori dell’industria moderna, Lola Tung è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo account attualmente vanta poco più di 80.000 follower, ma è probabile che questa cifra aumenti.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

I fan reagiscono alla performance di Lola nei panni di Belly

È sicuro dire che i fan sono stati ansiosi di guardare The Summer I Turned Pretty e la performance di Lola Tung mentre Belly ha rapidamente conquistato gli spettatori.

Un fan su Twitter ha scritto: “Okay ho quasi finito con il primo libro di The Summer I Turned Pretty e non ho potuto fare a meno di guardare un po’ del primo episodio. La chimica tra Conrad e gli attori di Belly è impeccabile.

Mentre un altro ha aggiunto: “The Summer I Turned Pretty è letteralmente fantastico, adoro Belly e Conrad!”

Questo fan ha commentato: “Ho iniziato l’estate sono diventata carina. Pancia ti amo già e sono solo quattro minuti dentro.

“In effetti ho pianto guardando Belly cantare in macchina in The Summer I Turned Pretty”, ha detto questo fan.

E infine, questo fan molto impaziente ha scritto: “Ho appena finito The Summer I Turned Pretty, è così bello. Ho bisogno di più da Jenny Han per favore e Lola Tung, è così carina! Amo tutto, specialmente la colonna sonora”.

Video Amazon Prime

The Summer I Turned Pretty è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo l’arrivo il 17 giugno 2022.

In altre notizie, ha spiegato il rilascio in streaming di Masoom: OTT per il nuovo drama poliziesco hindi