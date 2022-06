Quanti anni ha Jeremiah in The Summer I Turned Pretty rispetto all’attore?

Molte delle nostre ossessioni sullo schermo sono iniziate dalla pagina.

Mi piace di Harry Potter, Crepuscolo, Game of Thrones e molti altri erano tutte serie di romanzi prima di essere serie TV.

Come nel caso di The Summer I Turned Pretty.

Creato da Jenny Han, il dramma romantico americano per adulti è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022 ed è basato sul suo romanzo con lo stesso nome.

Accompagniamo Belly (interpretata da Lola Tung) in una vacanza estiva annuale nella casa sulla spiaggia dei suoi amici di famiglia. All’arrivo, ritrova due fratelli – Jeremiah e Conrad, interpretati rispettivamente da Gavin Casalegno e Christopher Briney – e cade in un triangolo amoroso.

Il pubblico si è trovato curioso dei personaggi e di coloro che li interpretano, quindi concentriamoci su uno. Quanti anni ha Jeremiah in The Summer I Turned Pretty?

Video Amazon Prime

Quanti anni ha Jeremiah in The Summer I Turned Pretty?

La serie di romanzi spiega che Jeremiah ha 16 anni durante gli eventi del primo libro e la serie del 2022 è un adattamento dello stesso romanzo.

Tenendo conto di ciò, dovrebbe essere lo stesso, anche se non affrontato esplicitamente.

In effetti, Belly ha la stessa età. D’altra parte, vale la pena riconoscere il fatto che l’attore che interpreta Jeremiah ha più di 16 anni nella vita reale.

Diciassette riferiscono che Gavin Casalegno ha in realtà 22 anni nella vita reale.

Dato che l’attrice di Belly ha 19 anni nella vita reale, è chiaro che il cast è un po’ più vecchio delle loro controparti cinematografiche ma è in grado di spacciarsi per adolescenti nel contesto dello spettacolo.

L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video BridTV 10278 L’estate sono diventata carina | Rimorchio ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/FfAueqEab30/hqdefault.jpg 1023520 1023520 centro 13872

Gavin Casalegno è su Instagram?

Di sicuro lo è! Puoi dargli un seguito a Gavin Casalegno e vanta già ben 287k follower.

Ci sono molti scatti alla moda da scorrere, così come i contenuti relativi a The Summer I Turned Pretty.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

“Era così bello essere nei suoi panni”

Durante una recente conversazione con Pop Sugar, Gavin Casalegno si è aperto sull’affrontare il ruolo e ha affrontato le somiglianze tra lui e il suo personaggio:

“Solo l’atteggiamento spensierato di Jeremiah, il suo voler essere la vita della festa, quel tipo di sensazione da golden retriever, ma anche in fondo quell’insicuro e forse privo di fiducia in Jeremiah che non riesci a vedere molto spesso.”

Ha continuato: “E penso che porti molto più peso sulle spalle di quanto non venga mostrato. E amico, è stato così bello essere nei suoi panni per quattro mesi. Sono stato così fortunato.”

Riflettendo sull’opportunità, ha aggiunto che “questo personaggio è così simile a quello che sono, sarebbe un peccato se non lo facessi”.

The Summer I Turned Pretty è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

In altre notizie, quanti anni ha Jeremiah in The Summer I Turned Pretty rispetto all’attore?