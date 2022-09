Quanti anni ha Elrond ne Gli anelli del potere e chi lo interpreta?

Qual è la migliore esperienza cinematografica che tu abbia mai avuto?

Quanti anni ha Elrond ne Gli anelli del potere?

Elrond dovrebbe avere circa 1558 anni durante gli eventi de Gli anelli del potere, riferisce Screenrant.

La serie si svolge in realtà oltre 3000 anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. È ambientato nella seconda era della Terra di Mezzo e gli anelli titolari sono stati creati intorno al 1500° anno di quell’età.

D’altra parte, vale la pena affrontare il fatto che una notevole quantità di storia e tradizione di JRR Tolkien sarà condensata, quindi le età specifiche dei personaggi sono probabilmente in qualche modo irrilevanti fintanto che il pubblico riconosce che personaggi come Elrond hanno molta strada da fare prima di diventare chi li conosciamo come ne Il Signore degli Anelli.

Screenrant sottolinea che l’elfo aveva 6497 anni quando ha incontrato Frodo (interpretato da Elijah Wood).

Chi interpreta Elrond ne Gli anelli del potere?

Robert Aramayo interpreta Elrond nello show mentre Hugo Weaving lo interpreta nei film di Peter Jackson.

L’attore inglese 29enne dovrebbe essere familiare a schiere di fan del fantasy perché ha interpretato il ruolo del giovane Eddard Stark nella sesta stagione di Game of Thrones.

D’altra parte, alcuni di voi potrebbero ricordarlo come Rob nella miniserie Netflix Dietro i suoi occhi.

I ruoli cinematografici includono anche Animali notturni (Steve ‘Turk’ Adams), Bellezza eterna (Johnny), anteguerra (Daniele), L’uomo vuoto (Garrett), e L’uomo del re (Sergente Maggiore Atkins).

“Non sono sempre angeli”

Robert ha recentemente incontrato Variety e gli è stato chiesto della ricerca che ha fatto su Elrond e il suo passato della Prima Era:

“Penso che Tolkien abbia un ottimo rapporto con la natura. Quando leggi il suo lavoro, ti rendi conto che i personaggi cercano di andare molto avanti, di soppiantare il processo naturale. Lo facciamo sempre. È una cosa molto umana da fare. E ogni volta che accade nell’opera di Tolkien, di solito finisce in un disastro. Ho pensato che fosse davvero una grande lezione”.

Approfondindo gli elfi e il suo personaggio in modo più specifico, ha continuato: “Sono stato anche sorpreso da quanto siano insidiosi e complicati gli elfi della Prima Era. Si tradiscono a vicenda. Non sono sinceri l’uno con l’altro. Non sono sempre angeli. Inoltre, per quanto riguarda Elrond, quanto è coinvolta la sua famiglia in quell’età”.

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

