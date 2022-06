Quanti anni ha David Iacono? La star di Age of The Summer I Turned Pretty è stata esplorata

Come un film drammatico per giovani adulti, The Summer I Turned Pretty di Prime Video accoglie una serie di nuovi volti nel suo cast, tra cui Lola Tung nel suo primo ruolo come protagonista Belly.

Un altro volto relativamente nuovo nel cast della serie è David Iacono che interpreta il ruolo di Cam.

Naturalmente, i fan sono cresciuti rapidamente incuriositi dall’attore, ma cosa sappiamo di David Iacono, dalla sua età e background alla sua presenza sui social media e ai ruoli precedenti?

The Summer I Turned Pretty è apparso su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022.

Basata sulla trilogia di romanzi di Jenny Han, la serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin, mentre lei e la sua famiglia tornano alla casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Tuttavia, il viaggio annuale di Belly nel suo posto preferito quest’anno è complicato, poiché si ritrova ad attirare l’attenzione dei suoi amici, Jeremiah e Conrad, e fermamente nel mezzo di un complesso triangolo amoroso.

Incontra David Iacono

Il triangolo amoroso in The Summer I Turned Pretty si trasforma brevemente in una piazza grazie all’arrivo di Cam, interpretato da David Iacono.

Nato a Brooklyn, New York, il 26 giugno 2002, David Iacono ha 19 anni dall’uscita di The Summer I Turned Pretty ed è di origini italiane e portoricane. Tuttavia, con il suo compleanno il 26 giugno, compirà 20 anni molto presto.

Insieme alla collega membro del cast Lola Tung, David ha frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School di New York, specializzata in musica, arte e arti dello spettacolo, diplomandosi nella classe del 2020.

Come molti attori dell’industria moderna, David Iacono è attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo account attualmente vanta poco meno di 70.000 follower, con quel numero destinato a crescere ulteriormente.

Il post più recente di David presenta una raccolta di foto e video dietro le quinte del suo periodo di riprese di The Summer I Turned Pretty.

Ruoli precedenti esplorati

Mentre David Iacono si è diplomato al liceo solo nel 2020, in realtà recita professionalmente dal 2011 con lui che appare nel film Scegliere.

L’attore è apparso in più di 20 ruoli fino ad oggi con apparizioni più recenti e di alto profilo come quelle di Showtime Città in collina dove interpreta Faust Aquino, nel ruolo di Eli Briscoe L’assistente di volo così come Grand Army, Blue Bloods, Il buon dottore, mostrami un eroe ed è anche apparso in un ruolo minore nel 2019 Burlone.

The Summer I Turned Pretty è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo l’arrivo il 17 giugno 2022.

In altre notizie, Incontra il cast di Animal Kingdom Stagione 6