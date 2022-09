Troll, elfi, paesaggi così belli che vuoi che siano tutti incorniciati e appesi al muro? Siamo tornati nella Terra di Mezzo, va bene.

La trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è diventata una delle più belle mai realizzate e gli ambiziosi successi sono ampiamente considerati come il miglior cinema fantasy ha da offrire.

Basato sui romanzi di JRR Tolkien, il suo libro Lo Hobbit è stato anche adattato per lo schermo come una trilogia e si è concluso nel 2014 con La battaglia dei cinque eserciti. È stata una lunga assenza, ma il pubblico è finalmente tornato nel mondo dell’immaginazione di Tolkien con The Rings of Power su Amazon Prime Video.

Sviluppato da JD Payne e Patrick McKay, lo spettacolo è basato su Il Signore degli Anelli e le sue appendici. Con due trilogie nello specchietto retrovisore, vale la pena chiedersi quanto è lungo il viaggio questa volta…

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Quante stagioni di The Rings of Power sono state confermate?

Empire riporta che cinque stagioni sono confermate per la serie completa di The Rings of Power.

Lo showrunner JD Payne ha rivelato nell’esclusiva storia di copertina di Empire che il pubblico è in serbo per una storia di 50 ore nel corso degli anni:

“Sappiamo anche quale sarà la nostra ultima ripresa dell’ultimo episodio. I diritti che Amazon ha acquistato erano per uno spettacolo di 50 ore. Sapevano fin dall’inizio che era la dimensione della tela: questa era una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine chiari”.

Ha aggiunto: “Ci sono cose nella prima stagione che non pagano fino alla quinta stagione”.

Il più delle volte, i fan devono aspettare fino alla fine di una stagione per finire prima di sapere se lo spettacolo ha un futuro. Tuttavia, i fan de Il Signore degli Anelli non devono preoccuparsi di cinque stagioni già bloccate su Amazon.

Le riprese della seconda stagione di The Rings of Power sono iniziate?

No, le riprese della seconda stagione di The Rings of Power devono ancora iniziare.

Tuttavia, Tech Radar riporta che il produttore esecutivo Lindsey Weber ha affermato che la troupe è “totalmente consumata da questo [production on season two].

“E tra poche settimane, inizieremo le riprese della seconda stagione”, ha aggiunto, “che è tutto lo spazio cerebrale che ognuno di noi ha in questo momento”.

Tenendo conto di ciò, è probabile che le riprese possano iniziare già a settembre 2022.

D’altra parte, c’è una differenza fondamentale. Mentre La prima stagione de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Rings of Power è stata girata in Nuova Zelanda, Patrick ha confermato a The Playlist che la seconda stagione sarà invece girata nel Regno Unito.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC BridTV 10957 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC https://i.ytimg.com/vi/uYnQDsaxHZU/hqdefault.jpg 1060794 1060794 centro 13872

Il programma della prima stagione di Rings of Power

Siamo chiaramente impegnati a lungo termine, quindi non vorrai perderti tutti gli otto episodi della prima stagione:

Episodio 3: venerdì 9 settembre 2022

Episodio 4: 16 settembre

Episodio 5: 23 settembre

Episodio 6: 30 settembre

Episodio 7: 7 ottobre

Episodio 8: 14 ottobre

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

Mostra tutto

In altre notizie, Meteor Man di The Rings of Power probabilmente non è Gandalf, quindi chi potrebbe essere?