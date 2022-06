Quando uscirà il film Il mio poliziotto con Harry Styles?

Un nuovo film Prime Video, Il mio poliziotto, è diretto verso di noi! Il nuovo film è interpretato dagli attori Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson. Il dramma romantico è basato sull’omonimo romanzo dell’autore Bethan Roberts.

La storia è ambientata negli anni ’50 a Brighton, in Inghilterra. Segue un poliziotto di nome Tom Burgess (Styles) che è gay ma vive in una società in cui è illegale. Costretto a reprimere i suoi veri sentimenti, esce e sposa Marion (Corrin), che è un’insegnante.

Ma Tom ha anche una relazione con il curatore del museo, Patrick Hazelwood (Dawson). La storia d’amore proibita segue il trio nei loro anni più giovani, e anche un flashback negli anni ’90, dove sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Naturalmente, Styles ha dimostrato di saper cantare e sicuramente ha anche talento per la recitazione. Basta guardarlo nel film del regista Christopher Nolan, Dunkerque! E Corrin ha inchiodato il suo ruolo di principessa Diana in Netflix La corona.

Sono emozionato! Sei? Ecco quando è prevista l’uscita del nuovo film nelle sale e in streaming!

Quando esce il film Il mio poliziotto?

Il film uscirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Regno Unito il 21 ottobre 2022. Inizierà quindi lo streaming su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 4 novembre 2022.

Il mio poliziotto è diretto da Michael Grandage, con Ron Nyswaner che adatta la sceneggiatura. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd sono i produttori. Grandage, Michael Riley McGrath e Caroline Levy fanno parte del team creativo come produttori esecutivi.

Purtroppo non c’è ancora il trailer. Ma se hai voglia di un primo sguardo, allora sei fortunato! Guarda due foto promozionali che Prime Video ha condiviso sul suo account Twitter.

Il mio poliziotto inizierà lo streaming su Amazon Video a partire dal 4 novembre 2022.