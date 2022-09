Jack Ryan di Tom Clancy è stato un successo da quando è uscito per la prima volta su Prime Video nell’agosto 2018. Ora i fan hanno atteso tre anni per il ritorno della terza stagione della serie binge-watch dall’uscita della seconda stagione nell’ottobre 2019. Quando tornerà? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

La terza stagione vedrà il ritorno di John Krasinski nei panni del protagonista, Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nei panni di Mike November. I nuovi membri del cast includono Nina Hoss nei panni di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

La serie è prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Krasinski, Andrew Form, Allyson Seeger, Brad Fuller, Michael Bay, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Mace Neufeld e Carlton Cuse sono i produttori esecutivi.

Jack Ryan farà il suo ritorno sui nostri schermi quest’anno! Quindi, quando puoi aspettarti di vedere l’attesissima terza stagione?

Quando tornerà Jack Ryan?

Jack Ryan di Tom Clancy la stagione 3 inizierà lo streaming mercoledì 21 dicembre su Prime Video. Come i suoi predecessori, la terza stagione avrà un totale di otto episodi. L’intera stagione uscirà a livello globale il giorno della premiere. Dai un’occhiata alla key art ufficiale sulla pagina Twitter ufficiale dello streamer!

La terza stagione del thriller d’azione vede l’agente della CIA Jack Ryan in fuga e in una corsa contro il tempo. Quando viene ingiustamente implicato in una cospirazione più ampia, il funzionario del governo si ritrova un fuggitivo al freddo. Ora è ricercato sia dalla CIA che dalla fazione canaglia internazionale che ha scoperto. Questo costringe Jack a nascondersi, attraversare l’Europa e cercare di rimanere in vita prevenendo un enorme conflitto globale.

Se sei un fan della serie, allora ci sono ottime notizie! Lo spettacolo è già stato rinnovato per una stagione 4. Secondo Deadline, la quarta stagione sarà l’ultima. Il notiziario riporta anche che una potenziale serie spin-off è in lavorazione. Tuttavia, questo non è stato ancora confermato da Prime Video, quindi attendiamo notizie ufficiali.

Jack Ryan la stagione 3 rilascia tutti gli otto episodi mercoledì 21 dicembre su Prime Video.