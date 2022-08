Quando inizia il Thursday Night Football su Prime Video?

Giovedì sera di calcio sta arrivando agli abbonati Amazon Prime quest’anno mentre la trasmissione di base fa il salto verso lo streaming. Giovedì 25 agosto ci sarà una sorta di prova generale per il programma poiché la partita di preseason tra gli Houston Texans e i San Francisco 49ers sarà disponibile per lo streaming esclusivamente sulla piattaforma.

Allegato a TNF sono Al Michaels e Kirk Herbstreit con Deadline che riferiscono che “Amazon ha assunto altri talenti affermati sia davanti che dietro la telecamera”.

Gli spettatori potranno anche concedersi una gamma di funzionalità come la registrazione DVR illimitata, trasmissioni alternative e la tecnologia a raggi X a cui gli utenti Prime Video di lunga data sono abituati quando guardano film o programmi televisivi. Quest’ultima funzione consentirà agli spettatori di controllare le statistiche e le informazioni di gioco direttamente sullo schermo, incluso chi ha segnato un touchdown e quanto velocemente lo ha fatto.

Il video dal vivo del gioco sarà anche ospitato nella parte superiore di Amazon.com, il che attirerà sicuramente l’attenzione degli utenti di Amazon che stanno pensando di sintonizzarsi Giovedì sera di calcio sulla piattaforma.

Quando inizia il primo episodio ufficiale dello show? Ecco cosa sappiamo!

La data della prima del Thursday Night Football su Prime Video

TNF inizia la trasmissione giovedì 15 settembre. I Los Angeles Chargers ei Kansas City Chiefs saranno la prima partita su 15 disponibili all’anno. Amazon ha bloccato questo accordo per 11 anni.

Se preferisci guardare in un ambiente più comunitario come un bar sportivo, un hotel, un ristorante, ecc., non preoccuparti troppo di perdere la visione del giovedì sera.

Amazon e DirecTV hanno raggiunto un accordo pluriennale per la trasmissione Giovedì sera di calcio in oltre “300.000 bar sportivi, ristoranti, lounge di hotel, casinò e libri sportivi, negozi e servizi al dettaglio e altri luoghi fuori casa negli Stati Uniti”, riporta Deadline.

Ciò include più di 1.000 catene nazionali. Sarà anche trasportato in luoghi mam-and-pop locali, quindi ci saranno molte opportunità per guardare i 15 giochi di Prime Video all’anno in un locale circondato da altri fan.

