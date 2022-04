Quando escono i nuovi episodi?

Intervallo esterno, l’ultima serie di Prime Video, prende un western moderno e aggiunge un elemento soprannaturale alla storia. Guidato da Josh Brolin, lo spettacolo segue la famiglia Abbott durante una crisi straziante.

Rebecca Abbott, moglie del figlio maggiore Perry e madre della figlia Amy di nove anni, è scomparsa senza lasciare traccia. A peggiorare le cose, i Tillerson, una famiglia di allevatori rivali, stanno cercando di trasferirsi nella terra di Abbott. Tuttavia, dovranno affrontare la loro tragedia che sicuramente renderà la situazione ancora più tesa.

Il cattivo sangue tra le famiglie, tuttavia, potrebbe dover passare in secondo piano rispetto ai misteriosi avvenimenti in un pascolo occidentale nel ranch degli Abbott. Quando una donna in viaggio di nome Autumn chiede di accamparsi nella loro terra, il peculiare vuoto che scoprono potrebbe essere collegato al suo passato.

Intervallo esterno è un interessante neo-western che ti lascerà a bocca aperta mentre la sua trama si costruisce e si costruisce nel mistero. Se stai cercando di sintonizzarti sullo spettacolo, ecco il suo programma di rilascio!

Programma di rilascio degli episodi di Outer Range

Intervallo esterno ha un totale di otto episodi. La serie è stata presentata in anteprima con i primi due venerdì 15 aprile. Gli spettatori possono aspettarsi che due nuovi episodi dello show Prime Video usciranno venerdì fino al termine della sua prima stagione il 6 maggio. Ecco il programma completo di rilascio degli episodi, inclusi i titoli degli episodi !

Intervallo esterno episodi (titoli da IMDb)

“Il vuoto” – 15 aprile

“La Terra” – 15 aprile

“The Time” – 22 aprile

“La perdita” – 22 aprile

“Il suolo” – 29 aprile

“La famiglia” – 29 aprile

“L’ignoto” – 6 maggio

“L’Occidente” – 6 maggio

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori informazioni Intervallo esterno notizie e copertura! Fai clic sulla pagina successiva per un’analisi degli attori della serie e dei personaggi che interpretano nello show.