La periferica è finalmente arrivato ed è una fantastica nuova aggiunta alle nostre liste di controllo! Se ti piace il genere di fantascienza, allora adorerai sicuramente il nuovo spettacolo Prime Video. Finora è stato rilasciato solo il primo episodio e ne siamo già entusiasti! Quando puoi aspettarti di vedere il resto degli episodi? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Lo spettacolo ci porta nel futuro – due volte. Il “presente” giorno è ambientato nel 2032, quando il fratello e la sorella Flynne e Burton Fisher vivono in una piccola città sulle Blue Ridge Mountains. I fratelli hanno bisogno di fare soldi extra per pagare le spese mediche della madre malata, quindi giocano a simulazioni, alias Sims.

Questo porta Flynne a testare la versione beta di un nuovo Sim, che risulta essere in realtà un mondo reale. Ma è ambientato nella Londra del 2099! Non sapendo ancora che questa è la realtà, a Flynne viene chiesto di entrare in una società per rubare un prezioso segreto. Il suo successo porta alle forze future che la prendono di mira, intenzionate a uccidere Flynne e suo fratello e a riprendersi il segreto che ha rubato.

Quando escono i nuovi episodi di The Peripheral su Prime Video?

Prime Video ha ordinato una stagione di otto episodi per la nuova serie. Il primo episodio è stato presentato in anteprima venerdì 21 ottobre. Il servizio di streaming ha fissato un programma settimanale, con una nuova puntata rilasciata settimanalmente fino al 9 dicembre. Ecco una ripartizione completa:

Episodio 1 (prima) – 21 ottobre

– 21 ottobre Episodio 2 – 28 ottobre

Episodio 3 – 4 novembre

Episodio 4 – 11 novembre

Episodio 5 – 18 novembre

Episodio 6 – 25 novembre

Episodio 7 – 2 dicembre

Episodio 8 (finale) – 9 dicembre

La periferica vede Chloë Grace Moretz nei panni di Flynne Fisher, Jack Reynor nei panni di Burton Fisher e Gary Carr nei panni di Wilf Netherton. Si uniscono al trio sullo schermo gli attori Eli Goree, Louis Herthum, JJ Feild, T’Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez, Katie Leung, Julian Moore-Cook, Melinda Page Hamilton, Chris Coy e Austin Rising .

La periferica è ora in streaming su Prime Video. I nuovi episodi vengono rilasciati settimanalmente il venerdì.