Quando escono i nuovi episodi?

Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (Kimiko), Jack Quaid (Hughie Campbell) in The Boys Stagione 3 Credit: Courtesy of Prime Video Copyright: Amazon Studios

I ragazzi è tornato! La serie di successo Prime Video ha debuttato con la sua terza stagione venerdì 3 giugno.

Le cose sembrano un po’ diverse in questa stagione, ma è chiaro che qualcosa sta per andare terribilmente storto. Homelander è l’equivalente del supereroe di un tour di scuse mentre cerca di ripulire il suo incubo di pubbliche relazioni scusando quello che è successo la scorsa stagione come “l’amore è andato storto”. È anche sull’orlo di un esaurimento nervoso, il che non è un buon segno per dirla alla leggera.

Altrove, Butcher è stato all’interno dei limiti e non si è esteso troppo oltre ciò che consentirà il suo guinzaglio del governo. Ovviamente, non può durare a lungo. Non solo è insostenibile, ma il suo modo di fare le cose sta per diventare necessario in una situazione di alta pressione. Ma quando decide di livellare il campo di gioco prendendo un farmaco che gli darà poteri per 24 ore, potrebbe significare un disastro per tutti gli altri.

E ad aggiungere un nuovo elemento alla storia c’è Jensen Ackles, che interpreta Soldier Boy. È una leggenda considerando che è il primo Supe. È anche violento come tutti gli altri, visto il trailer qui sotto, ed è probabile che la sua trama porti lo spettacolo in alcune direzioni interessanti.

I primi tre episodi di I ragazzi la stagione 3 è uscita il 3 giugno. Ecco quando puoi aspettarti l’uscita di nuovi episodi e quando sarà il finale.

Programma di rilascio della terza stagione di The Boys

I ragazzi la terza stagione avrà un totale di otto episodi. Con tre rilasciati nel giorno della sua prima, rimangono altri cinque episodi fino a quando non diciamo addio alla terza stagione. Gli spettatori possono aspettarsi un rilascio settimanale il venerdì fino al finale dell’8 luglio.

I ragazzi programma di rilascio degli episodi della terza stagione (compresi i titoli degli episodi):

Episodio 1 “Payback” – Venerdì 3 giugno

Episodio 2 “L’unico uomo nel cielo” – 3 giugno

Episodio 3 “Costa barbaresca” – 3 giugno

Episodio 4 – Venerdì 10 giugno

Episodio 5 – 17 giugno

Episodio 6 – 24 giugno

Episodio 7 – 1 luglio

Episodio 8 (il finale) – 8 luglio

