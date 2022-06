Quando esce l’ultimo episodio?

The Boys — Per gentile concessione di Prime Video

I ragazzi la terza stagione è stata presentata in anteprima a un pubblico ancora più ampio rispetto alla scorsa stagione, quindi non c’è da meravigliarsi se Prime Video ha già rinnovato la serie per la stagione 4. Ci sono ancora alcuni episodi rimasti in questa stagione, quindi assicurati di continuare a guardare! Quanti altri episodi ci sono I ragazzi stagione 3 e quando è il finale? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere l’occasione.

Quando la serie Prime Video è stata rilasciata, ha rapidamente catturato la nostra attenzione. Per quanto amiamo gli spettacoli di supereroi, I ragazzi è in molti modi diverso, quindi è stato rinfrescante e unico. E mentre questa stagione in corso è stata un po’ controversa e la più grafica di sempre, i fan sono ansiosi di saperne di più! Inutile dire che questa è una delle serie più apprezzate su Prime Video.

Quando uscirà l’ultimo episodio della terza stagione di The Boys?

I ragazzi è tornato il 3 giugno, lasciando cadere tre episodi quel giorno. Tuttavia, ogni venerdì seguirà un solo episodio settimanale, giusto in tempo per il fine settimana. Detto questo, al momento della stesura di questo articolo, ci sono quattro episodi disponibili per lo streaming. Quanti ne sono rimasti?

I ragazzi la terza stagione è composta da otto episodi, quindi ne rimangono solo quattro in questa stagione. Lo so, il tempo vola di sicuro quando è una serie che ami. Ecco il programma di uscita per i quattro episodi rimanenti:

Episodio 4, “Glorioso piano quinquennale”, 10 giugno

Episodio 5, nessun titolo ancora annunciato, 17 giugno

Episodio 6, “Herogasm”, 24 giugno

Episodio 7, nessun titolo ancora annunciato, 1 luglio

Episodio 8, nessun titolo ancora annunciato, 8 luglio

Ci assicureremo di aggiornare questo post con i titoli degli episodi non appena emergono! Le date di uscita degli ultimi due episodi non sono state annunciate ufficialmente, ma dovrebbero essere il 1 luglio e l’8 luglio se seguiranno tutti lo stesso formato di uscita. Ancora una volta, ti terremo aggiornato con tutti i dettagli man mano che sono noti.