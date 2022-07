Quando è ambientato Gli anelli del potere? Esplorazione della Seconda Era della Terra di Mezzo

I fan veterani di Tolkien saranno dotati di conoscenze sulla storia della Terra di Mezzo e sui tempi turbolenti della Seconda Era.

I fan più abituati agli adattamenti cinematografici della Terza Era – Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli trilogie – può trovare Gli anelli del potere ambientazione un po’ scoraggiante e siamo qui per spiegare la Seconda Era.

Sviluppato da JD Payne e Patrick McKay per Amazon Prime Video e basato sull’opera letteraria di JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere descrive gli eventi accaduti durante la Seconda Era della Terra di Mezzo e vede come protagonisti Morfydd Clark, Robert Aramayo, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Maxim Baldry e altri.

Quando è ambientato Gli anelli del potere?

Gli anelli del potere è ambientato durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, durata 3.441 anni.

La Seconda Era iniziò con il Regno di Ñoldorin sotto Gil-galad ed Elros come primo Re di Númenor e termina con la sconfitta di Sauron durante l’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini, la battaglia mostrata all’inizio di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello.

La Seconda Era vide principalmente il regno di Sauron e la creazione degli Anelli del Potere da parte di Ñoldor sotto il comando di Sauron, completata dalla forgiatura dell’Unico Anello.

Gli eventi di Gli anelli del potere sarà ambientato circa 5.000 anni prima del viaggio di Frodo Il Signore degli Anelli.

Cronologia degli anelli del potere

Come suggerito dai teaser trailer, Gli anelli del potere si svolgerà ai giorni nostri durante la Seconda Era.

Tuttavia, i trailer suggeriscono anche che molti flashback si verificheranno sulla Prima Era, probabilmente mostrando il precedente Signore Oscuro Morgoth al potere.

È anche possibile che eventi futuri possano essere mostrati attraverso le visioni di Galadriel, predicendo l’esito del regno di Sauron.

Quanti episodi ci sono in Gli anelli del potere?

Gli anelli del potere ha otto episodi per la sua stagione 1 in esecuzione su Amazon Prime Video.

La serie ha già avuto il via libera per cinque stagioni, il che significa che ogni stagione potrebbe ospitare otto episodi.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di rilascio completo che si estende fino a ottobre:

Episodio 1: L’ombra del passato – Venerdì 2 settembre 2022

– Venerdì 2 settembre 2022 Episodio 2: TBA – Venerdì 9 settembre 2022

Episodio 3: TBA – Venerdì 16 settembre 2022

Episodio 4: TBA – Venerdì 23 settembre 2022

Episodio 5: TBA – Venerdì 30 settembre 2022

Episodio 6: TBA – Venerdì 7 ottobre 2022

Episodio 7: TBA – Venerdì 14 ottobre 2022

Episodio 8: TBA – Venerdì 21 ottobre 2022

The Rings of Power sarà presentato in anteprima il 2 settembre 2022 su Amazon Prime Video.

