Quando debutta il finale di stagione di Outer Range su Prime Video

Intervallo esterno è stato contorto e contorto dalla sua prima ad aprile. Ora ci stiamo dirigendo verso il finale di stagione. Ogni settimana, due episodi della serie sono caduti. E ogni settimana le cose sono diventate sempre più strane nello show.

L’ultima volta che ci siamo lasciati con “The Family”, un episodio che ha visto gli Abbott litigare, Luke e Patricia Tillerson complottando per prendere l’eredità di Billy, e Autumn che ha risposto alla Royal in un modo che sapeva avrebbe portato alla rovina lui e la sua famiglia.

Data la fine dell’episodio 6, gli ultimi due episodi dovrebbero essere da far rizzare i capelli poiché l’intera situazione sfugge al controllo. Questa serie ci ha lasciato molte domande ed è probabile che ce ne lasceranno ancora di più nel finale, ma siamo comunque d’accordo.

Allacciate le cinture, lettori! Ecco quando gli ultimi due episodi di Intervallo esterno prima stagione 1!

Tempo di rilascio del finale di stagione di Outer Range su Prime Video

Il nostro sito gemello Amazon Advisor riporta Intervallo esterno gli episodi vengono rilasciati alle 12:00 GMT a livello globale. In quanto tale, mentre il finale è previsto per l’uscita venerdì 6 maggio, in realtà è giovedì 5 maggio alle 19:00 ET/16:00 PT per i nordamericani.

Gli episodi precedenti della serie sono stati rilasciati in questi orari, quindi è probabile che lo faranno di nuovo. In caso contrario, puoi aspettarti che l’episodio 7, “The Unknown” e il finale di stagione, “The West”, usciranno a mezzanotte ora locale.

Non c’è stato alcun annuncio di rinnovo per lo spettacolo, quindi una seconda stagione non è garantita. Tuttavia, questo dramma soprannaturale neo-occidentale non è una serie limitata, quindi c’è spazio per più storie da raccontare.

Non c'è stato alcun annuncio di rinnovo per lo spettacolo, quindi una seconda stagione non è garantita. Tuttavia, questo dramma soprannaturale neo-occidentale non è una serie limitata, quindi c'è spazio per più storie da raccontare.