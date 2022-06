Making The Cut stagione 3. James Clark/Prime Video.

Pronto, pronto, moda! La serie di realtà alla moda di Prime Video tornerà per la terza stagione quest’estate. Lo spettacolo è condotto e prodotto da Heidi Klum e Tim Gunn.

Tornano quest’anno i giudici Nicole Richie e Jeremy Scott. Le superstar del pop Chloe x Halle, lo stilista di serie A Jason Bolden e la moda TikToker e la modella Wisdom Kaye appariranno come giudici ospiti per tutta la stagione. Alcune delle location delle passerelle di questa stagione includono Rodeo Drive a Beverly Hills, Vasquez Rocks e un tetto su uno dei tanti grattacieli del centro di Los Angeles.

La serie di concorsi di moda è ancora una volta alla ricerca del prossimo grande marchio di moda globale. 10 imprenditori e designer di tutto il mondo sono pronti a portare i loro marchi emergenti al livello successivo nella speranza di vincere 1 milione di dollari da investire nella loro attività.

Il vincitore riceve anche un tutoraggio, crea un co-brand esclusivo e lancia i propri marchi esistenti con Amazon Fashion. Le edizioni limitate del look vincente di ogni episodio saranno disponibili per l’acquisto nel negozio Making the Cut di Amazon Fashion.

Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere questo nuovo round di designer? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quando arriverà la terza stagione di Making the Cut su Prime Video?

Fare il taglio la terza stagione sarà presentata in anteprima in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo venerdì 19 agosto 2022 su Prime Video. La nuova stagione rilascerà due episodi ogni settimana, con il finale fissato per il 9 settembre.

Chi sono i concorrenti della terza stagione di Making the Cut?

I 10 designer per cui farai il tifo in questa stagione sono:

Ciara Chyanne Morgan – un designer autodidatta il cui marchio si concentra su modelli prêt-à-porter contemporanei ed elevati.

– un designer autodidatta il cui marchio si concentra su modelli prêt-à-porter contemporanei ed elevati. Curtis Cassell – un designer di etichette non binarie, Queera. Il suo obiettivo è quello di espandersi dall’abbigliamento formale all’abbigliamento quotidiano.

– un designer di etichette non binarie, Queera. Il suo obiettivo è quello di espandersi dall’abbigliamento formale all’abbigliamento quotidiano. Emily Bargeron – un’imprenditrice e imprenditrice di alto livello nota per le sue collezioni colorate.

– un’imprenditrice e imprenditrice di alto livello nota per le sue collezioni colorate. Gabriella Meyer – uno stilista che crea streetwear readymade e custom dallo stile rarefatto utilizzando materiali di riciclo.

– uno stilista che crea streetwear readymade e custom dallo stile rarefatto utilizzando materiali di riciclo. Georgia Hardinge – dopo aver lanciato la sua etichetta nel 2010, Hardinge ha iniziato a costruire la sua identità di designer scultorea.

– dopo aver lanciato la sua etichetta nel 2010, Hardinge ha iniziato a costruire la sua identità di designer scultorea. Jeanette Limas – una designer a tempo pieno che ha lavorato nel team di progettazione di Urban Zen di Donna Karan e Jolibe Atelier.

– una designer a tempo pieno che ha lavorato nel team di progettazione di Urban Zen di Donna Karan e Jolibe Atelier. Markantoine Lynch-Boisvert – Lynch-Boisvert è la mente eclettica dietro lo skatewear concettuale che utilizza tecniche storiche, riferimenti cinematografici disparati e la sua distintiva energia giovanile.

– Lynch-Boisvert è la mente eclettica dietro lo skatewear concettuale che utilizza tecniche storiche, riferimenti cinematografici disparati e la sua distintiva energia giovanile. Rafael Chaouiche – Il marchio di Chaouiche si ispira alle donne forti e i suoi modelli audaci sono un mix di colori, tessuti e tagli scultorei.

– Il marchio di Chaouiche si ispira alle donne forti e i suoi modelli audaci sono un mix di colori, tessuti e tagli scultorei. Siena Li – Li ha lanciato il suo marchio di abbigliamento femminile di fascia alta nel 2015 e spera di creare un marchio gemello più conveniente e accessibile.

– Li ha lanciato il suo marchio di abbigliamento femminile di fascia alta nel 2015 e spera di creare un marchio gemello più conveniente e accessibile. Yannik Zamboni – uno stilista il cui marchio spinge la conversazione su varie questioni sociopolitiche e affronta argomenti tabù attraverso la moda concettuale.

