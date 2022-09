Quali sono i Silmaril ne Gli anelli del potere? Spiegazione dei gioielli di Fëanor

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

La nuova serie di Amazon, The Rings of Power, approfondisce un periodo inesplorato della storia della Terra di Mezzo, almeno sullo schermo, mentre esplora personaggi, luoghi ed eventi di migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli.

I capitoli di apertura in particolare sono pieni fino all’orlo di tradizione e costruzione del mondo e una scena particolare nell’episodio 2 ha suscitato l’interesse dei fan.

Dopo essere stato reclutato da Celebrimbor per aiutare con un nuovo progetto, vediamo Elrond esaminare un martello che secondo lui è stato usato per forgiare i Silmaril, ma cosa sono e qual è il loro significato nella storia della Terra di Mezzo?

Elrond fa riferimento ai Silmaril ne Gli anelli del potere

Nell’episodio 2 di The Rings of Power, Elrond si è recato in Eregion per aiutare il fabbro elfico Celebrimbor a costruire una grande fucina che sarà in grado di creare oggetti di indicibile potere.

Nello studio di Celebrimbor, ha in mostra un martello che un tempo apparteneva a Fëanor, il più grande di tutti i fabbri elfici.

Forse per impressionare il suo nuovo collega, Elrond non perde tempo a scrivere testi sul martello e su come è stato usato per lavorare i Silmaril.

Nota come un oggetto potrebbe essere responsabile della creazione di tale bellezza e tale dolore prima che la loro conversazione si trasformi in questioni più serie e nella fucina proposta da Celebrimbor.

Cosa sono i Silmaril?

I Silmaril sono tre gioielli creati da Fëanor e realizzati utilizzando la luce dei Due Alberi di Valinor.

In quanto oggetti di grande bellezza, i Silmaril erano ambiti in tutte le terre e dopo averli originariamente mostrati con orgoglio a tutti, Fëanor divenne cauto e tenne nascosti i gioielli.

Quando il Signore Oscuro Morgoth, distrusse i Due Alberi, rubò anche i Silmaril da Valinor e li avrebbe incastonati nella sua corona.

Come sentiamo in The Rings of Power, il Signore Oscuro ha trovato i gioielli così belli che per settimane non ha potuto fare altro che fissare le loro profondità.

Il furto dei Silmaril da parte di Morgoth ha innescato la Guerra dei Gioielli, descritta nei momenti di apertura del primo episodio di The Rings of Power.

Dopo la guerra e la sconfitta di Morgoth, uno dei Silmaril fu fissato in cielo come la Stella di Eärendil mentre gli altri due furono presi dai figli di Fëanor che lanciarono i gioielli in una fossa ardente e nel mare.

I fan reagiscono al riferimento del Silmarillion

Come avrai capito dal loro nome, i Silmaril sono oggetti chiave all’interno del Silmarillion e la loro menzione in The Rings of Power è stata ben accolta dai fan del lavoro.

Un fan su Twitter ha scritto: “La scena con Celebrimbor che discute di Morgoth e dei Silmaril è stata meravigliosa. Non avrei mai pensato che avremmo ottenuto una scena del genere in nessun adattamento”.

Mentre un altro ha semplicemente aggiunto: “Va bene, ma quel nome di Fëanor e Silmaril cade, HO SALTO”.

Questo fan entusiasta ha commentato: “Stanno solo parlando di Silmaril oh mio dio”.

“Il semplice nome di Fëanor e dei Silmaril mi ha fatto tremare di lacrime e ridacchiare come una ragazzina!” ha detto questo tifoso. “Per non parlare del fatto che ho un nerdgasm ogni volta che menzionano Morgoth.”

Un altro utente di Twitter ha dichiarato: “Sentire lo spettacolo parlare di Valinor, dei Silmaril e vedere Moria in tutto il suo splendore, il mio cuore da nerd è così felice”.

E infine, questo fan ha riassunto i suoi sentimenti sotto forma di meme:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 🚨SPOILER🚨 Quella scena di Elrond e Celebrimbor che mostrano il martello di Fëanor e parlano dei Silmaril e di Morgoth era così: pic.twitter.com/OmB1CynHrE — Angry Denethor 🏳 (@AngryDunedain) 2 settembre 2022

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming Video Amazon Prime dopo la prima il 2 settembre 2022.

