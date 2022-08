Quale piattaforma di streaming offre i migliori film horror?

Le piattaforme di streaming di oggi offrono ognuna il proprio stile. Quale domina il genere horror?

La battaglia per la supremazia dello streaming è ancora in corso, poiché ognuno di loro ha prodotto successo dopo successo nelle serie e nei film originali. Da Netflix anche ai nuovi arrivati ​​come Peacock e Paramount Plus, ognuno ha la sua nicchia che sembra adattarsi al suo stile e approccio.

Quando si tratta di film horror, però, uno si distingue dagli altri. L’unico problema a portata di mano è che è specializzato solo in quel genere e nient’altro. Sto parlando di Shudder di AMC.

Perché Shudder è il miglior servizio di streaming per l’horror

Shudder è una piattaforma di streaming che massimizza il suo contenuto in puro horror e offre un’ampia selezione. Dai classici dell’horror come quello di John Carpenter Halloween insieme ad alcuni dei suoi sequel, a Giorno della morte e Carriequesta vasta miscela di film contemporanei con esclusivi e originali è il sogno di ogni fan dell’horror.

L’interfaccia è molto intuitiva con un’opzione TV in diretta. Shudder ha attualmente tre canali live tra cui il popolarissimo The Last Drive-In con il preferito di Shudder Joe Bob Briggs. Con oltre 630+ titoli, è onestamente il miglior rapporto qualità-prezzo per la tua piattaforma horror buck oggi sul mercato.

Al momento hanno due piani disponibili e puoi accedere a Shudder tramite Smart TV, Amazon Prime, componente aggiuntivo YouTube TV o AMC+. Il piano più semplice è l’opzione mensile che parte da $ 5,99 al mese dopo la prova gratuita di 7 giorni. L’altra opzione è per coloro a cui piace semplicemente strappare il cerotto per un pagamento una tantum annuale. Questo ti porterà fino a $ 56,99 per l’intero anno. Entrambe sono opzioni molto convenienti per chiunque voglia diventare un fanatico dell’horror.

Tuttavia, se non vuoi concederti il ​​lusso di una piattaforma di streaming con film e spettacoli rigorosamente horror, ci sono altre opzioni con una maggiore varietà di generi mentre rendi giustizia alla classe del terrore.

I tre che hanno anche una grande selezione di horror sono HBO Max, Hulu e Amazon Prime Video.

HBO Max fa spazio nella propria libreria a film classici e storici del genere. Hanno successi come Poltergeist, Il brillanteil Evocazione trilogia, e Psico americano, solo per citarne alcuni. Questo non corrisponde necessariamente in volume rispetto a Shudder, ma questi film offrono una qualità eccezionale che ti farà divertire.

Hulu è un ottimo undercard per i fan dell’horror. Il vantaggio intrigante della selezione di Hulu è che non tendono ad attenersi alla pura suspense horror e basta. Cercano di variare con i preferiti dai fan come Il Babadook fino a titoli di demoni soprannaturali come Diretto a sud. Sanno come distanziare le loro sottocategorie, facendo in modo che funzioni a loro favore. Amazon Prime Video si classificherebbe nella metà inferiore di questo elenco, ma offre comunque il genere. Il leggero vantaggio che porta è che a volte ricevono la selezione dell’orrore “teatri appena usciti” prima di qualsiasi altra piattaforma. Con recenti versioni come Il telefono nero, Il resorte XPrime riesce comunque a stupire senza cadere troppo lontano dalla vetta.

Ecco come si rompono i prezzi con questi tre streamer:

HBO Max: $ 10,00 al mese con annunci, $ 15,00 al mese senza annunci

Hulu – $ 6,99/mese con pubblicità, $ 12,99/mese senza pubblicità, $ 64,99/mese senza pubblicità + Live TV

Amazon Prime Video – $ 14,99/mese o $ 139,00/anno

Quale servizio di streaming è il tuo preferito per guardare film horror?