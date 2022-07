Qual è la sigla di The Terminal List e chi la canta?

Dopo il successo di Raggiungere e molte altre serie ad alto numero di ottani precedenti, mondo giurassico e Guardiani della Galassia protagonista l’attore Chris Pratt L’elenco dei terminali su Amazon Prime Video e i fan vogliono conoscere i dettagli di quell’importantissimo sigla.

Il tema di una serie combinato con i suoi titoli di apertura è diventato un punto fermo in ogni nuovo progetto e vi sveliamo la canzone di accompagnamento L’elenco dei terminali apertura e chi la canta.

Creato da David DiGilio per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo romanzo di Jack Carr, L’elenco dei terminali segue il tenente comandante James Reece che scopre una minaccia che mette in pericolo se stesso e la sua famiglia dopo che il suo plotone di Navy SEAL è caduto in un’imboscata. La serie è interpretata da Chris Pratt, Taylor Kitsch, Constance Wu e altri.

L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale BridTV 10372 L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/x9FvvsC0B5Q/hqdefault.jpg 1028958 1028958 centro 13872

Qual è la sigla di The Terminal List?

L’elenco dei terminali la sigla è Grilletto di Mississippi Twilight.

La canzone simboleggia il pericolo che circonda il protagonista, attento con il dito sul grilletto mentre combatte contro le probabilità.

Se sei interessato a scoprire una delle altre canzoni usate nella serie, dai un’occhiata al nostro L’elenco dei terminali tracklist organizzata per episodio.

Testi trigger

io può vedere il sole nascente Il diavolo è ancora in fuga Tutte le cose belle si esauriscono

Dito sul grillettoDito sul grillettoDito sul grillettoDito sul grilletto

Il cuore mi batte in testaSentirsi insensibili ad ogni respiro Fumo e fuoco tutt’intorno

Dito sul grillettoDito sul grilletto

Vedo che il tempo sta finendoDito sul grillettoDito sul grillettoOver e cadiamo tutti

Dito sul grillettoDito sul grillettoDito sul grillettoDito sul grilletto

Dito sul grillettoDito sul grilletto

Vedo che il tempo sta finendoDito sul grillettoDito sul grillettoOver e cadiamo tutti

Incontra Mississippi Twilight

Mississippi Twilight è descritto come una band neo-blues che opera all’interno di un mix di altri generi tra cui pop e indie rock.

Con sede a Nashville, Tennessee, Mississippi Twilight è stato paragonato ad altri artisti come The Kicks e The Gods of Macho.

La traccia più popolare della band su Last.fm è una canzone chiamata A partire da adessoseguito da tracce Qui e viae Scavare una buca.