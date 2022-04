Qual è la classificazione in base all’età dello spettacolo?

Intervallo esterno, con Josh Brolin, è ora in streaming su Prime Video. La serie di otto episodi, che uscirà settimanalmente sullo streamer, segue la famiglia Abbott. Sono persone semplici con una forte presenza nella loro comunità, tuttavia, quando la tragedia colpisce, si serrano i ranghi l’uno intorno all’altro.

Tutto inizia con la misteriosa scomparsa di Rebecca Abbott. Ha lasciato il marito sconvolto Perry e la loro figlia Amy, e non c’è stata traccia di ciò che potrebbe esserle successo. Il mistero che circonda Rebecca non è l’unica cosa con cui gli Abbott hanno a che fare nella serie.

Un vuoto nero è apparso in uno dei loro pascoli, una famiglia rivale sta cercando di prendere la loro terra e una donna in viaggio che soggiorna nella loro proprietà potrebbe avere un legame con gli avvenimenti soprannaturali che stanno sconvolgendo il loro mondo.

Intervallo esterno è un neo-western che avrà il pubblico attratto fino a maggio su Prime Video. È una serie che può essere vista con i bambini? Ecco cosa sappiamo!

Outer Range è adatto ai bambini?

No, lo spettacolo non è un orologio per la famiglia. Intervallo esterno è classificato TV-MA. Non sorprende considerando la premessa inquietante della serie e il genere in cui si inserisce. I western, siano essi televisivi o cinematografici, hanno un posto speciale nel cuore del pubblico.

Tuttavia, Intervallo esterno non è come Fumo di pistola o Bonanza. La serie si inserisce nel lato più ruvido e burrascoso del genere con il suo linguaggio forte, il consumo di alcol, i temi maturi e persino le sequenze intense dati i suoi legami con il genere soprannaturale. Questo Neo-western è adatto ai gusti degli spettatori adulti sullo streamer.

Puoi trovare il programma completo delle uscite dello spettacolo, qui.