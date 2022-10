Non c’è posto come la Terra di Mezzo, vero?

I romanzi de Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien sono tra i libri più amati mai scritti, specialmente nell’ambito della letteratura fantasy, e ci hanno immerso in terre magiche molto prima di The Rings of Power.

Fortunatamente, quei libri sono stati tradotti sullo schermo dal regista Peter Jackson e, fino ad oggi, la trilogia è considerata una delle più grandi di tutti i tempi. In seguito è tornato al franchise per adattare Lo Hobbit in una trilogia, ma le cose erano tranquille dopo La battaglia dei cinque eserciti.

Purtroppo, Amazon ha ora offerto al pubblico una serie rivoluzionaria degli showrunner JD Payne e Patrick McKay.

È iniziato in anteprima a settembre e di recente i fan sono stati trattati per l’epico finale di stagione, completo di musica meravigliosa. A proposito, qual è la canzone nell’episodio 8 di The Rings of Power?

Qual è la canzone nell’episodio 8 di The Rings of Power?

La canzone che suona alla fine dell’episodio 8 si chiama Where the Shadows Lie ed è eseguita dalla cantautrice Fiona Apple e Bear McCreary.

Il Radio Times riporta che il testo è stato scritto da Tolkien ed è stato ispirato da una delle sue poesie:

Tre anelli per i re degli Elfi sotto il cielo,Sette per i Signori dei Nani nelle loro sale di pietra,Nove per uomini mortali destinati a morire,Uno per il Signore Oscuro sul suo trono oscuro,Nella Terra di Mordor dove giacciono le Ombre ,Un Anello per dominarli tutti, un Anello per trovarli,Un Anello per portarli tutti e nell’oscurità legarli,Nella Terra di Mordor dove giacciono le Ombre.

Il suo album di debutto Tidal è stato pubblicato nel 1996 e contiene singoli come Criminal; i suoi altri album includono When the Pawn, Extraordinary Machine, The Idler Wheel… e Fetch the Bolt Cutters.

Puoi trovare la sua musica su piattaforme di streaming come Apple Music e Spotify, insieme a Where the Shadows Lie come parte della colonna sonora ufficiale di The Rings of Power.

Un certo numero di fan ha reagito all’aggiunta del brano Fiona Apple nel finale, offrendo le loro lodi.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho visto il finale di #RingsofPower e l’ho adorato. Sono impressionato dal modo in cui hanno preso gli sviluppi su cui non ero totalmente venduto e mi hanno fatto piacere. Punti extra per il bonus Mela Fiona. — Neil Larrisey (@NeilLarrisey) 14 ottobre 2022

‘Un sogno pazzesco che si avvera’

Il co-showrunner Patrick ha riconosciuto la canzone di Fiona durante una recente conversazione con Radio Times e come si collega alla narrazione:

“La seconda stagione parla di più anelli, lo sai. Nella canzone alla fine, [by] Fiona Apple – che è come un sogno folle che si avvera – c’è il Tre, poi c’è il Sette. Perché i Nani dovrebbero essere alla disperata ricerca di anelli? E come si fanno sedurre? E come si fanno imbrogliare?”

Ha continuato: “E poi Uomini è una storia ancora più complessa. Ci sono Nove capi di Uomini che vogliono il potere. E quindi ognuno di quegli anelli e la loro forgiatura non è solo come “Ora la cosa magica è stata creata”, ma è una storia da raccontare…”

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

