Qual è il prossimo ruolo di Barbie Ferreira dopo Euphoria?

Dopo l’uscita scioccante di Barbie Ferreira dalla terza stagione di Euforial’attrice ha ufficialmente prenotato il suo prossimo grande concerto.

Entertainment Weekly riporta che Ferreira reciterà nella prossima serie originale Prime Video, Casa del bottinoche è co-creato da Blumhouse Television.

Ferreira agirà al fianco Storia del lato ovest l’attrice Ariana DeBose nel prossimo thriller psicologico. Come riportato in precedenza da Hidden Remote, interpreterà “una sous chef speranzosa ma dalla lingua tagliente che lavora con il personaggio di DeBose”.

Altri attori e attrici che dovrebbero essere presenti in questa serie originale non sono ancora noti, tuttavia sappiamo che la talentuosa troupe è composta da Rifugio lunaredi Bridget Savage Cole e Colpisci l’uomoDanielle Krudy, entrambi registi e sceneggiatori del titolo Prime Video.

Ultimo ma non meno importante, il media ci ha fornito un’idea della storia dietro l’ultimo progetto di Ferreira.

Casa del bottino è una serie che segue un’ambiziosa chef (DeBose) che finalmente apre il suo ristorante. Tuttavia, dopo aver appreso che il suo ristorante è posseduto da uno spirito vendicativo che cerca di distruggere tutti i suoi progressi, si rende presto conto che il suo grande sogno è diventato il suo più grande incubo.

Siamo sicuri di ricevere maggiori informazioni su Casa del bottino incluso un trailer ufficiale e una data di uscita. Ma fino ad allora, ecco cosa farà Barbie Ferreira.

I prossimi progetti di recitazione di Barbie Ferreira

A parte Casa del bottino e il suo ruolo nel film di successo di Jordan Peele, No, Ferreira sembra mantenere un profilo relativamente basso nell’industria dell’intrattenimento. Tuttavia, è altamente possibile che i suoi prossimi due ruoli possano essere costituiti da personaggi molto più imperfetti e sfaccettati, poiché Ferreira ha espresso gli alti e bassi di essere vista solo come sicura sia nella finzione che nella vita reale.

“Non voglio che tutti si concentrino solo sul fatto che sono fiducioso, perché non lo sono”, ha espresso Ferreira a InStyle all’inizio di quest’anno. “Se non sei la norma, a Hollywood o alla moda, sei automaticamente visto come una persona coraggiosa, il che penso sia molto offensivo, e penso che sia difficile essere sempre messi in quella scatola e avere questa pressione per essere felici con te stesso in giovane età”.

Ferreira ha continuato: “Continuo ad andare avanti e, si spera, un giorno le persone smetteranno di concentrarsi su questo”.

Forse i prossimi ruoli di Barbie Ferreira includeranno personaggi dinamici, se non più dinamici, come lei Euforia personaggio Kat Hernandez. Forse il suo ruolo in Casa del bottino è proprio questo. Solo il tempo lo dirà. Tuttavia, Ferreira sembra imboccare la strada giusta.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sui progetti imminenti di Barbie Ferreira.