Puoi trasmettere in streaming la serie televisiva di supereroi The Boys on Peacock?

Ci sono così tanti film e spettacoli sui supereroi, ma uno che offre una visione diversa lo è I ragazzi. La serie è basata sul fumetto più venduto del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson.

Ennis e Robertson sono i produttori esecutivi della serie di supereroi. Lo showrunner Eric Kripke ha sviluppato e prodotto esecutivamente lo spettacolo. I ragazzi è ambientato in un universo in cui i supereroi sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come dei. Tuttavia abusano dei loro poteri piuttosto che usarli per il bene.

È qui che un gruppo di vigilantes, The Boys, entra in scena con la loro eroica ricerca per svelare la verità su The Seven e Vought, una società multimiliardaria che nasconde gli sporchi segreti dei supereroi corrotti.

Al momento ci sono due stagioni complete, con la terza in anteprima questo mese il 3 giugno. La terza stagione vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Che sia nella tua lista di controllo o che tu debba recuperare il ritardo sulla serie, ecco dove puoi trasmetterlo in streaming!

Puoi trasmettere in streaming The Boys su Peacock?

I ragazzi non è in streaming su Peacock. Lo spettacolo è prodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios. Ciò significa che gli episodi vengono rilasciati su Amazon Prime Video.

Le prime due stagioni sono attualmente sul servizio di streaming e sono incluse se hai un abbonamento Amazon Prime. I nuovi episodi della terza stagione escono ogni venerdì. La prima stagione può essere acquistata anche su Apple TV per $ 14,99.

L’ultima puntata inizia con un anno di calma. Homelander è stato sottomesso. Butcher lavora per il governo, sotto la supervisione di Hughie. Ma entrambi gli uomini non vedono l’ora di trasformare la pace e la tranquillità in sangue e ossa. Quando i ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Supe, li fa schiantare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo supereroe: Soldier Boy.

La terza stagione di otto episodi di I ragazzi scende il venerdì su Amazon Video.