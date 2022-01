Perché The Expanse stagione 7 non sta accadendo su Amazon

Il popolare show di fantascienza di Amazon, The Expanse, è in corso da alcuni anni ormai, insieme a una fedele base di fan. Più avanti, discutiamo del motivo per cui lo spettacolo non tornerà per la stagione 7.

Sviluppato da Mark Fergus e Hawk Ostby, The Expanse è basato su una serie di romanzi di James SA Corey che segue i membri dell’equipaggio della cannoniera Rocinante.

Lo spettacolo è stato originariamente trasmesso su SyFy prima che la sua piattaforma fosse cambiata in Amazon Prime Video per la stagione 4.

Perché la stagione 7 di The Expanse non sta accadendo

Amazon Studios ha annunciato il 24 novembre 2020 che lo spettacolo di fantascienza avrebbe concluso la sua narrativa con la sesta stagione.

Lo studio non ha fornito un motivo per cui The Expanse è stato cancellato, ma molti credono che fosse dovuto al costoso budget dello spettacolo, che lo studio non è riuscito a sostenere oltre la sesta stagione.

La serie di libri Expanse di James SA Corey – pseudonimo di Daniel Abraham e Ty Franck – ha ancora una discreta quantità di materiale originale da adattare, ma sembra che per ora non verrà toccato.

Episodi della sesta stagione di The Expanse

Purtroppo, i fan dello show avranno solo sei episodi a cui dedicarsi durante la sesta e ultima stagione di The Expanse.

Di seguito, abbiamo evidenziato tutti e sei gli episodi della stagione per una facile navigazione in modo da sapere cosa aspettarti:

Episodio 1: Strange DogsEpisodio 2: Azure DragonEpisodio 3: Force ProjectionEpisodio 4: RedoubtEpisodio 5: Perché combattiamoEpisodio 6: Babylon’s Ashes

Finale della sesta stagione

Il sesto episodio della sesta stagione e il finale dello show andranno in onda venerdì 14 gennaio 2022 su Amazon Prime Video.

L’episodio 6 apparirà su Amazon Prime Video verso mezzanotte, ora del Regno Unito, e durerà circa 65 minuti.

Dato che questo sarà l’ultimo episodio dello show, i fan dovrebbero aspettarsi un po’ di azione ad alto numero di ottani e immagini straordinarie per concludere la serie di lunga data – e anche una morte significativa potrebbe essere in serbo.

Di Jo Craig – [email protected]

Guarda tutti gli episodi di The Expanse su Amazon Prime Video.

