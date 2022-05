Perché Outer Range non andrà in onda l’episodio 9 nella stagione 1 su Amazon Prime

Il fandom di Amazon Prime Intervallo esterno la serie si chiedeva se l’episodio 9 seguirà la sbalorditiva puntata pubblicata la scorsa settimana.

Spieghiamo perché l’episodio 9 non andrà in onda all’interno Intervallo esterno Stagione 1, discuti tutto ciò che sappiamo sulle possibilità della Stagione 2 e fornisci una guida agli episodi della Stagione 1 per i nuovi spettatori.

Creato da Brian Watkins per Amazon Prime Video, thriller fantascientifico neo-occidentale Intervallo esterno è interpretato da Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, Tom Pelphrey, Lewis Pullman e altri in una narrazione che segue l’allevatore Royal Abbott, che scopre un vuoto nero poco prima dell’arrivo di un misterioso vagabondo.

Perché la stagione 1 di Outer Range non ha un episodio 9

In poche parole, Intervallo esterno non riceverà un nono episodio entro i confini della prima stagione perché Amazon ha fatturato solo otto episodi per completare la sua stagione di debutto.

La serie è stata annunciata nel febbraio 2020 quando Brad Pitt è salito a bordo per unirsi a Josh Brolin come produttore con la sua compagnia Plan B Entertainment.

Gli otto episodi sono stati girati in un periodo di otto mesi a Las Vegas, nel New Mexico, e i fan dovranno aspettare e vedere se la stagione 2 avrà il via libera prima di vedere una continuazione.

La stagione 2 ha avuto il via libera?

Sfortunatamente, Amazon non ha rivelato se Intervallo esterno tornerà per la stagione 2 o meno.

La piattaforma di streaming aspetterà di vedere la popolarità del finale della prima stagione prima di prendere qualsiasi decisione a lungo termine per continuare la sua narrativa.

Parlando con Digital Spy, Imogen Poots non ha dato ai fan molte speranze in una continuazione, ammettendo che non c’era “senso di urgenza di tornare”:

“La stagione 2 è nell’aria. Penso che l’abbiamo fatto per un capriccio. Pensavamo tutti che fosse così originale e volevamo tutti realizzarlo.

Intervallo esterno non è stata annunciata come una serie limitata o una miniserie, il che significa che c’è spazio per continuare se il cast e la troupe sono a bordo.

Guida agli episodi della prima stagione di Outer Range

Intervallo esterno La prima stagione è composta da otto episodi nella sua interezza, con ogni puntata della durata compresa tra 43 e 62 minuti.

I primi due episodi sono stati presentati in anteprima come doppia fattura il 15 aprile 2022 e Amazon ha continuato a pubblicare due episodi insieme ogni settimana.

Di seguito, abbiamo fornito una guida agli episodi per aiutarti a navigare nella tua esperienza di binge-watching:

Episodio 1: Il vuoto

Episodio 2: La terra

Episodio 3: Il tempo

Episodio 4: La perdita

Episodio 5: Il suolo

Episodio 6: La famiglia

Episodio 7: Lo sconosciuto

Episodio 8: L’ovest

Video Amazon Prime

