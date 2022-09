Perché gli Orchi evitano la luce solare in The Rings of Power? L’odio per la luce del giorno spiegato

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Gli orchi sono stati tra i cattivi nei franchise de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sin dall’inizio e quindi non sorprende vedere molte delle creature raccapriccianti in Gli anelli del potere di Amazon.

Tuttavia, ai fan viene mostrato un nuovo lato degli Orchi nella serie Prime Video poiché gli episodi 3 e 4 hanno mostrato che le orribili creature evitano di stare al sole il più possibile.

Naturalmente, per i fan che forse non hanno familiarità con la tradizione della Terra di Mezzo, molti si sono chiesti esattamente perché gli Orchi odiano avventurarsi alla luce del sole ne I diritti del potere.

Gli orchi evitano la luce del sole in The Rings of Power

Dopo che l’episodio 2 ha anticipato la prima apparizione degli Orchi, il terzo e il quarto capitolo di The Rings of Power hanno messo in mostra le creature cattive e mutilate in tutta la loro gloria.

Gli Orchi hanno scavato segretamente una rete di tunnel e trincee attraverso le Terre del Sud in modo che possano muoversi senza essere scoperti e anche per evitare la luce del sole.

Nell’episodio 3, vediamo Arondir e i suoi compagni Elfi usare il sole a loro vantaggio in un tentativo di fuga, facendo crollare il tetto della trincea per illuminare gli Orchi, la maggior parte dei quali indossa elmetti e cappucci per proteggerli dall’abbagliamento sole.

Durante l’episodio 4, Arondir, Bronwyn e Theo riescono a sfuggire a una schiera di Orchi inseguitori raggiungendo una radura soleggiata nella foresta, con gli Orchi che si rifiutano di lasciare la copertura ombreggiata degli alberi.

Perché gli Orchi odiano la luce del sole in The Rings of Power?

Gli Orchi odiano la luce solare in Gli Anelli del Potere perché sono stati creati in un momento prima che la Terra di Mezzo avesse un sole, il che significa che sono creature abituate a vivere nell’oscurità.

Nei primi giorni della Terra di Mezzo, non c’era il sole nel cielo, invece, la terra era illuminata dalle Due Lampade e successivamente dai Due Alberi di Valinor, sebbene entrambi furono distrutti dall’Oscuro Lord Morgoth nella sua missione di far precipitare il mondo nell’oscurità perpetua.

All’epoca Morgoth allevò gli Orchi per servire come suoi fanti, l’unica fonte di luce al mondo erano i Due Alberi nelle Terre Immortali di Valinor, il che significava che gli Orchi creati nella Terra di Mezzo vivevano in una terra di totale oscurità e ombra.

Di conseguenza, si sono abituati all’oscurità e quindi non sono destinati a vivere alla luce del sole, ecco perché li vediamo ripararsi dal sole in The Rings of Power.

Gli orchi muoiono al sole?

No, anche se gli Orchi non sono fan della luce del giorno, non moriranno al sole come nel caso dei vampiri.

Invece, gli Orchi sono più sensibili alla luce e al calore del sole, il che significa che bruceranno rapidamente o saranno accecati dalla sua luce.

Un buon paragone con l’avversione per la luce solare da parte degli Orchi sarebbe chiudersi in una stanza buia per giorni e poi uscire quando il sole è più luminoso – è vero, gli Orchi sono essenzialmente adolescenti.

Solo con gli Orchi, hanno passato tutta la vita a vivere in caverne buie o tunnel sotterranei, quindi hanno un’avversione ancora maggiore per il sole.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

