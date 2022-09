Perché gli Elfi hanno bisogno del mithril ne Gli anelli del potere?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Elfi e nani non si sono quasi mai visti faccia a faccia in tutte le opere di JRR Tolkien e nonostante Elrond e Durin condividano una stretta amicizia ne Gli anelli del potere, quella gelida relazione sembra destinata a continuare.

Gli episodi di apertura sono stati pieni di mistero e segretezza poiché sia ​​gli Elfi che i Nani hanno cercato di tenere le loro carte vicino al petto quando si tratta della recente scoperta da parte dei Nani di un nuovo minerale, quello di mithril.

Con il progredire degli episodi, è diventato chiaro che gli Elfi stanno segretamente cercando di acquisire il metallo prezioso o se stessi, ma perché esattamente gli Elfi hanno bisogno del mithril in The Rings of Power?

Rivelato lo scopo della missione di Elrond a Khazad-dûm

Nel secondo episodio de Gli anelli del potere, Elrond si avventurò nel regno nanico di Khazad-dûm per convincere il suo amico, il principe Durin, ad aiutare con la costruzione di una nuova fucina per il fabbro elfico, Celebrimbor.

Tuttavia, con l’avanzare degli episodi, è diventato chiaro che c’era di più nella riunione di Elrond con Durin di quanto non sembrò per la prima volta.

Nell’episodio 4, Durin rivelò al suo amico elfo che i Nani avevano recentemente scoperto un nuovo minerale, il mithril, che era molto più leggero, più duro e più prezioso di qualsiasi altro metallo esistente.

Elrond ha promesso di mantenere segreta la scoperta, ma nel quinto capitolo è stato rivelato che il Sommo Re Gil-galad sapeva che i Nani avevano scoperto il nuovo minerale e speravano che gli Elfi sarebbero stati in grado di procurarsi parte del metallo per se stessi.

Spiegazione delle origini di Mithril

Durante la loro riunione nell’episodio 5, Gil-galad chiede a Elrond di raccontare il Canto delle Radici di Hithaeglir, che è il nome elfico delle Montagne Nebbiose, dove si trova Khazad-dûm.

La canzone racconta di una grande battaglia tra un guerriero elfo e un balrog di Morgoth, uno dei demoni fiammeggianti che Gandalf combatté in La Compagnia dell’Anello.

Si diceva che l’Elfo stesse proteggendo un albero che avrebbe custodito l’ultimo dei Silmaril perduti, gioielli leggendari che contenevano la luce dei Due Alberi di Valinor mentre il balrog tentava di distruggerlo.

Durante la battaglia, un fulmine colpì l’albero che fece filtrare la luce del Silmaril nella terra e creare vene di questo nuovo minerale che continuò a brillare della luce del Silmaril stesso.

Tuttavia, va notato che Elrond afferma che il Cantico delle Radici di Hithaeglir è apocrifo, il che significa che potrebbe non essere necessariamente vero.

Perché gli Elfi hanno bisogno del mithril?

Il Sommo Re Gil-galad crede che la luce degli Elfi stia svanendo, il che significa che potrebbero perdere la loro immortalità e il loro modo di vivere magico.

Questo è mostrato nel marciume nero che sta invadendo il grande albero di Lindon, con Gil-galad che dice che questa è una “manifestazione esteriore di una realtà interiore – che la luce degli Eldar, la nostra luce, sta svanendo”.

Insieme a Celebrimbor, crede che se gli Elfi possono acquisire abbastanza mithril, la luce del Silmaril che contiene, potrebbe potenzialmente aiutare a rivitalizzare gli Elfi e impedire loro di perdere la loro immortalità.

Inizialmente, Gil-galad credeva che mandare via il guerrafondaio Galadriel avrebbe aiutato a prevenire la diminuzione della luce degli Elfi, ma in realtà è la crescente diffusione del male in tutta la Terra di Mezzo che sta minacciando gli Elfi.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

