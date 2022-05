Outer Range è stato rinnovato per la stagione 2 su Amazon Prime Video?

Sicuramente è stato interessante.

Il pubblico ha avuto alcune domande urgenti da quando ha visto il Royal Abbott di Josh Brolin avvicinarsi a quel misterioso buco gigante nella terra della famiglia.

Sintonizzato ogni settimana, Outer Range si è svelato, sostenuto dai fan come un imperdibile western di fantascienza.

Creato da Brian Watkins per Amazon Prime Video, è iniziato in anteprima venerdì 15 aprile 2022 e si è concluso con l’episodio 8 venerdì 6 maggio.

Quindi ora vale la pena chiedersi se la stagione 2 di Outer Range è stata confermata.

ancora dal trailer di Outer Range, Prime Video, Amazon Studios

Outer Range è stato rinnovato per la stagione 2?

No, né i creatori né Amazon Prime Video hanno annunciato la stagione 2 di Outer Range.

Anche se questo sicuramente sconvolgerà il fandom dello show, vale la pena affrontare che è ancora agli inizi. Non c’è una stagione precedente con cui misurare il successo dello show, quindi è probabile che Amazon stia considerando i dati da vicino.

Per quanto riguarda il fatto che lo spettacolo meriti un rinnovamento, è chiaro che ci sono ancora una serie di domande e questioni in sospeso che richiedono risposte e attenzione nonostante la maggior parte dei fili principali sia stata risolta dalla sequenza finale.

Brian Watkins interviene

Durante una recente conversazione con Inverse, il creatore di Outer Range Brian Watkins ha ammesso di non essere stato in grado di dire se sarebbe stata prevista una seconda stagione.

Ha spiegato che la pentola a pressione nell’ultima scena era lì per suggerire semplicemente le “pressioni che hanno esercitato pressioni sulla famiglia Abbott per tutto il tempo”.

Sebbene abbia evitato di discutere di potenziali trame o argomenti che potremmo aspettarci di vedere in caso di rinnovo dello spettacolo, ha fatto rivelare che è “grato che i fan sembrano volerlo”.

Resta invece da vedere se le persone otterranno effettivamente ciò che vogliono.

Imogen Poots (che interpreta Autumn) ha detto che la stagione 2 di Digital Spy era “in aria”. Ha aggiunto: “Penso che l’abbiamo fatto per un capriccio. Pensavamo tutti che fosse così originale e volevamo tutti realizzarlo.

“Meglio essere una stagione 2, punto”

Quando Brian ha detto che i fan sembrano volere una seconda stagione, non si sbagliava. Un gran numero di fan non ha perso tempo a saltare su Twitter per chiedere il rinnovo dello spettacolo per più episodi.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Se #OuterRange Stagione 2 non ha già il via libera e in produzione, mi getterò in un buco. — sweetbonita (@sweetbonita123) 6 maggio 2022

Nessuno spoiler. Sento decisamente che questa stagione è stata una preparazione per il quadro più ampio della stagione 2. Penso decisamente che ci sarà una stagione 2. #OuterRange — Michelle Penny (Lei/Lei) (@MPenny33) 6 maggio 2022

Appena finito il finale di stagione di #OuterRange. È assolutamente meglio che ci sia una seconda stagione. — utente8675309 (@utente86753098) 7 maggio 2022

Caro @PrimeVideo, per favore, dacci una stagione 2 di #OuterRange per l’amor di Dio!! Per favore!! Lol. — Tom Gambill 👾🧙‍♂️ (@OverlordChainer) 7 maggio 2022

Outer Range è ora in streaming su Amazon Prime Video.

