Outer Range: conclusione della stagione 1 e spiegazione dell’identità dell’autunno

**Attenzione – Spoiler avanti per Intervallo esterno**

Intervallo esterno La stagione 1 si è recentemente conclusa su Amazon Prime Video e gli spettatori che si sintonizzano sono alla ricerca di un riassunto tanto necessario dopo quella svolta.

Spieghiamo la fine di Intervallo esterno Stagione 1, parla delle possibilità della seconda stagione e fornisci una guida agli episodi per un futuro binge-watch.

Creato da Brian Watkins per Amazon Prime Video, thriller fantascientifico neo-occidentale Intervallo esterno è interpretato da Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, Tom Pelphrey, Lewis Pullman e altri in una narrazione che segue l’allevatore Royal Abbott, che scopre un vuoto nero poco prima dell’arrivo di un misterioso vagabondo.

Durante il finale di doppia fattura di Intervallo esternoRoyal ha rivelato a suo figlio, Perry, che era già arrivato nel vuoto da bambino ed era stato accolto dalla famiglia Abbott in cambio del lavoro nella loro terra.

Dopo aver sparato accidentalmente a suo padre durante un incidente di caccia, Royal finì per viaggiare nel vuoto nel 1886 e ne uscì dall’altra parte nel 1968.

Dopo che questa rivelazione è stata rivelata a Perry, ha finito per saltare lui stesso nel vuoto e successivamente si è chiuso.

Nel frattempo, la vera identità di Autumn si è rivelata essere Amy, la nipote di Royal dal futuro, che attinge a quei potenti temi di fantascienza.

Royal si rese conto di essere Amy dopo aver individuato una cicatrice simile sulla sua fronte, causata dall’evento di vetro frantumato che ha coinvolto la famiglia Abbott.

Sfortunatamente, Amazon non ha annunciato se Intervallo esterno tornerà per la stagione 2 o meno.

La piattaforma è probabilmente in attesa di vedere come si comporta il finale della prima stagione prima di prendere decisioni a lungo termine.

Esquire ha parlato con l’attore di Perry Abbott Tom Pelphrey su cosa vorrebbe vedere coinvolto il suo personaggio se una seconda stagione avesse il via libera:

“Sento che in Perry si accende una luce che iniziamo a vederla davvero solo nell’episodio sette. Pensa, che sia vero o no, di poter vedere un modo per sistemare le cose, o un modo per andare avanti. Mi piacerebbe vedere come appare nella seconda stagione, in cui Perry è completamente attivato alla ricerca di qualcosa, al contrario di gran parte della prima stagione.