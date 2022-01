Opzioni di streaming per il film di Sidney Poitier

Venerdì 7 gennaio è stato annunciato che la star di To Sir, With Love, Sidney Poitier, era morta all’età di 94 anni.

Poitier è elogiato per essere stato un pioniere degli attori neri nel cinema, poiché è stato il primo attore nero a ricevere un Oscar. Dopo la sua morte, i fan vogliono sapere dove possono trasmettere in streaming il suo film.

BREAKING: L’amato attore delle Bahamas ed ex ambasciatore Sir Sidney Poitier è morto. Aveva 94 anni. Uno spettacolo di Broadway sulla carriera pionieristica dell’attore visionario è stato annunciato il mese scorso. La morte di Sir Sidney è stata confermata dal ministro degli Affari esteri Fred Mitchell. pic.twitter.com/WVJFlog3tC — Notizie di testimoni oculari Bahamas (@ewnewsbahamas) 7 gennaio 2022

Quando è uscito To Sir, With Love? Di cosa si tratta?

To Sir, With Love è stato prodotto dalla Columbia Pictures e distribuito nelle sale cinematografiche nel 1967. La durata del film è di 1 ora e 45 minuti.

Poitier interpreta un ingegnere disoccupato che accetta un lavoro di insegnante in una scuola dell’East End. Mark Thackeray (Poitier) conquista lentamente l’ammirazione dei suoi studenti attuando una modalità di disciplina basata sul rispetto.

Per Sir, With Love ha un punteggio di Rotten Tomatoes del 90% con il consenso della critica che è la “performance eccezionale” di Sidney Poitier che rende il film così avvincente.

Sidney Poitier in To Sir, With Love, da YouTube Movies & Shows.

Dove guardare To Sir, With Love

Per Sir, With Love è disponibile per lo streaming su Amazon Prime per un canone di £ 3,49. Il suo successore del 1996, To Sir, With Love 2, è disponibile anche su Amazon Prime allo stesso prezzo.

Inoltre, i fan possono guardare To Sir, With Love su YouTube. Allo stesso modo, il film completo è disponibile per lo streaming su Apple TV.

Omaggio alla vita e all’opera di Sidney Poitier

Dopo la notizia della morte di Sidney Poitier, le persone si sono rivolte ai social media per onorare la sua vita e la sua carriera rivoluzionaria. Il critico cinematografico Scott Mantz lo ha onorato dicendo: “È molto triste sentire che l’attore pionieristico Sidney Poitier è morto all’età di 94 anni. Poitier ha abbattuto le barriere razziali a Hollywood ed è diventato il primo attore nero a vincere l’Oscar come miglior attore”.

Questi sentimenti sono stati ripresi da Antoine Allen, un giornalista di ITV, dicendo: “Questo film e il signor Poitier sono leggendari”. Ha continuato: “Sidney Poitier ha abbattuto le barriere razziali di Hollywood, aprendo la strada a generazioni di attori neri a venire”.

Oprah Winfrey ha condiviso il suo tributo a Poitier, affermando: “L’ho apprezzato. L’ho adorato. Aveva un’anima enorme che amerò per sempre”.

In altre notizie, chi è il narratore di The Tender Bar? Ruolo e attore esplorati