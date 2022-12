Ogni canzone nella commedia romantica festiva

La musica di un film o di una serie TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale, poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora originale può aggiungere il giusto feeling a ogni scena.

Per una commedia romantica festiva come l’ultimo arrivato di Prime Video, Something From Tiffany’s, questo è particolarmente importante in quanto il film sembra suscitare un tono spensierato e, a volte, strappalacrime.

In quanto tale, il film festivo è pieno zeppo di musica, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Something From Tiffany’s?

Something From Tiffany’s è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 9 dicembre 2022.

Interpretato da Zoe Deutch e Kendrick Sampson, il film si svolge durante le festività natalizie a New York City, dove una scatola speciale di Tiffany potrebbe cambiare il corso di diverse vite.

Al centro della storia ci sono due coppie: Rachel e Gary, che sono abbastanza felici nella loro relazione ma non sono del tutto pronte a prendere il più grande degli impegni. Ed Ethan e Vanessa, la coppia perfetta per le foto che si sta preparando a sposarsi.

Tuttavia, un semplice miscuglio di doni fa incrociare tutte le loro strade, innescando una serie di colpi di scena inaspettati che mettono ciascuno di loro sulla strada su cui dovrebbero veramente essere.

La colonna sonora di Something From Tiffany

Something From Tiffany’s è pieno di canzoni festive e le melodie presenti nella colonna sonora del film sono le seguenti:

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni con licenza festiva, Something From Tiffany’s presenta anche una colonna sonora brillante e frizzante che è il lavoro del duo di composizione Jay Lifton e Ryan Miller.

Il duo ha già lavorato insieme nel film del 2016 Land Grab, ma hanno lavorato in gran parte separatamente durante le rispettive carriere.

Ryan ha composto la musica per How It Ends, The Last Summer, Age Of Summer, The Kings Of Summer, Mr Roosevelt e il film Nobody del 2009, da non confondere con il film d’azione del 2021 con Bob Odenkirk.

Jay Lifton, nel frattempo, ha lavorato a film come King’s Blade, Hudson Falls, The Eastsider, Chlorine e una vasta gamma di cortometraggi.

Something From Tiffany’s è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo essere stato rilasciato venerdì 9 dicembre 2022.

