Ogni canzone nel film di viaggio su strada di Prime Video

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni e della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per un film come Don’t Make Me Go di Prime Video, questo è incredibilmente importante in quanto il film fa molto affidamento sulla musica per sottolineare l’avventura di viaggio padre-figlia.

In quanto tale, il film è pieno fino all’orlo di melodie che toccano i piedi, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Don’t Make Me Go?

Don’t Make Me Go è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 15 luglio 2022.

Il film racconta la storia del padre single Max (John Cho), la cui vita ha una nuova prospettiva quando scopre di avere una malattia terminale.

Per recuperare gli anni di tempo perduto, Max cerca di raccogliere tutto l’amore e il supporto che gli mancherà con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac) nel breve tempo che hanno lasciato insieme.

Insieme, la coppia intraprende un viaggio attraverso la campagna dalla California a New Orleans con Max che spera di partecipare alla sua ventesima riunione del college, dove spera segretamente di riunirsi con la madre di Wally che li ha lasciati anni prima.

Don’t Make Me Go promette il viaggio di una vita mentre esplora il legame indissolubile ed eterno tra padre e figlia con un sacco di cuore e umorismo gettati per buona misura.

Colonna sonora Non farmi andare

Non puoi fare un buon viaggio senza alcune canzoni classiche con cui cantare, quindi è giusto che la colonna sonora di Don’t Make Me Go sia piena di quasi 30 brani che toccano i piedi.

Chi ha composto la partitura?

Oltre alle sue canzoni con licenza, Don’t Make Me Go presenta anche una colonna sonora sentita che è opera della compositrice Jessica Rose Weiss.

Dopo aver ricevuto una formidabile educazione musicale mentre lavorava con i compositori vincitori di Oscar Hans Zimmer e Mychael Danna, Jessica Rose Weiss ha rapidamente accumulato un impressionante corpus di opere.

Negli ultimi anni ha composto la musica per Netflix Afterlife of the Party, Dog Gone Trouble e Prime Video Cenerentola.

Don’t Make Me Go è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 15 luglio 2022.

