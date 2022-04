Ogni canzone di ogni episodio finora

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni può aggiungere la giusta sensazione per ogni scena.

Per la nuova serie di Amazon Prime Video, Outer Ranger, questo è estremamente importante in quanto lo spettacolo fa uso di molti brani country e rock classico in ogni episodio.

Ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora toccante di Outer Range?

Data di uscita e anteprima della trama

Outer Range ha galoppato su Amazon Prime Video venerdì 15 aprile 2022.

Con Josh Brolin, la strabiliante serie racconta la storia di Royal Abbott, un allevatore che sta lottando per il suo sostentamento mentre il vicino Tillerson Ranch fa una commedia per la sua terra.

All’inizio della serie, Abbott e la sua famiglia stanno affrontando la scomparsa della nuora Rebecca e le cose prendono una piega inaspettata quando un vagabondo di nome Autumn arriva in città.

L’emergere del nuovo arrivato coincide con una morte prematura che sconvolge la comunità e innesca una catena di eventi che culmina con l’apparizione di un misterioso vuoto circolare in uno dei pascoli di Abbott.

Video Amazon Prime

Colonna sonora Outer Range

Essendo una serie western nel cuore, Outer Range è ricco di molte canzoni country e di una serie di brani rock classici, tra cui artisti del calibro di Johnny Cash, Bob Dylan e The Rolling Stones.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora toccante di Outer Range sono le seguenti:

Episodio 1 | Il vuoto

Episodio 2 | La terra

Altre canzoni verranno aggiunte man mano che i nuovi episodi vanno in onda. Dopo la serie rilasciata il 15 aprile, due nuovi episodi arriveranno ogni settimana fino al 6 maggio.

Video Amazon Prime

Outer Range è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima di venerdì 15 aprile 2022.

