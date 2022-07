Ogni canzone della serie ricca di azione

La musica può spesso svolgere un ruolo cruciale nel mondo del cinema e della TV poiché la scelta delle canzoni con licenza o della colonna sonora cinematografica può aiutare a suscitare la giusta sensazione in ogni scena.

Per un thriller teso come il nuovo arrivo di Prime Video, questo rimane ancora un punto di contatto chiave poiché la serie racchiude un sacco di melodie rock toste per sottolineare le sue scene d’azione.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di The Terminal List e chi ha composto la colonna sonora della serie?

L’elenco dei terminali è esploso su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, la serie segue il tenente comandante James Reece dopo il suo ritorno a casa dopo una missione segreta dei Navy SEALs che ha visto il suo intero plotone teso un’imboscata.

Il ritorno a casa di Reece è accolto con ricordi contrastanti degli eventi e domande persistenti sulla sua parte nella missione fallita.

Tuttavia, quando emergono nuove prove, Reece scopre di essere al centro di un’oscura cospirazione e un nemico sconosciuto sta lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e dei suoi amici.

La colonna sonora dell’elenco dei terminali

Dal suo episodio di apertura, The Terminal List presenta una serie di brani tosti per aiutare James Reece nel suo viaggio tosto e le canzoni che compaiono nella colonna sonora della serie sono le seguenti:

Episodio 1 | L’engramma

Episodio 2 | Codifica

Episodio 3 | Consolidamento

Episodio 4 | Distacco

Episodio 5 | Interruzione

Nessun brano utilizzato

Episodio 6 | transitorietà

Episodio 7 | Estinzione

Episodio 8 | Bonifica

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani con licenza, The Terminal List presenta anche una tesa colonna sonora cinematografica della compositrice britannica Ruth Barrett.

Il musicista londinese compone musiche per film e serie TV dalla metà degli anni 2000 e da allora ha accumulato quasi 40 crediti.

Tra il notevole elenco di opere di Ruth c’è la serie TV Victoria, The Durrells, Bodyguard, Collateral, The Sister, Bloodlands, Sanditon e Legge e ordine: criminalità organizzata mentre i suoi crediti cinematografici includono Venti8k, Harry Brown e Città delle piccole luci.

L’elenco dei terminali è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio venerdì 1 luglio 2022.

