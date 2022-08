Ogni canzone della serie Prime Video

La musica spesso gioca un ruolo chiave in un film o in un programma TV poiché l’uso di canzoni e partiture originali può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a una scena o un’ambientazione.

Per una serie ambientata negli anni ’40, questo è incredibilmente importante per la nuova A League of Their Own di Prime Video, poiché sembra affascinare i fan nel suo periodo di tempo.

In quanto tale, la serie è ricca di musica, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di A League of Their Own?

Una lega a sé stante | Rimorchio ufficiale | Primo video BridTV 10986 Una lega a sé stante | Rimorchio ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/H8qMhtkB18k/hqdefault.jpg 1063597 1063597 centro 13872

A League of Their Own data di uscita e anteprima della trama

Venerdì 12 agosto 2022, A League of Their Own di Amazon Prime Video è entrato nel servizio di streaming.

Basata sull’omonimo film del 1992, la serie di otto episodi racconta la storia di un gruppo di donne dell’era della seconda guerra mondiale che cercano di creare la propria squadra di baseball professionistica.

Al centro della serie ci sono Carson (Abbi Jackson) e Max (Chanté Adams) mentre loro e un intero gruppo di personaggi colorati si fanno strada per muovere i primi passi su un campo da baseball professionale, trovando compagni di squadra e se stessi nel processo.

Una lega a parte © Amazon Studios

Colonna sonora di una lega a sé stante

Durante i suoi otto episodi, la serie presenta una pletora di canzoni classiche, alcune delle quali potrebbero essere state pubblicate un po’ più tardi rispetto all’era in cui si svolge lo spettacolo, ma chi ne tiene davvero il conto?

Le canzoni che compongono la colonna sonora di A League of Their Own sono:

Episodio 1 | Pastella

Episodio 2 | Trova il divario

Episodio 3 | Il taglio

Episodio 4 | Cambia battitore

Una lega a parte © Amazon Studios

Episodio 5 | Piede indietro

Episodio 6 | Rubare casa

Episodio 7 | Conteggio completo

Nessuna canzone in primo piano

Episodio 8 | Gioco perfetto

Una lega a parte © Amazon Studios

Ascolta la colonna sonora jazz

Oltre a una serie di brani con licenza, A League of Their Own utilizza anche la propria colonna sonora originale.

E, poiché la serie è ambientata negli anni ’40, quella colonna sonora contiene molta musica jazz toccante, perfetta per il periodo di tempo.

La colonna sonora jazz è opera di We Are Dark Angels, Zachary Dawes e Nick Sena.

In concomitanza con l’uscita della serie, la colonna sonora è stata pubblicata come album disponibile per lo streaming tramite artisti del calibro di Spotify, Apple Music e, naturalmente, Amazon Music.