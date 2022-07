Ogni canzone della serie Prime Video

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Nella nuova serie di Prime Video, Paper Girls, la musica gioca un ruolo chiave poiché la storia segue un gruppo di ragazze del 1988 che intraprendono un’avventura di viaggio nel tempo.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Paper Girls e chi ha composto la colonna sonora ricca di synth della serie?

Anteprima della trama di Paper Girls

Paper Girls è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 29 luglio 2022.

Basata sull’omonimo franchise di fumetti, la serie racconta la storia di quattro ragazze di carta di 12 anni – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, durante il loro percorso di consegna mattutino, vengono catturate nel fuoco incrociato tra i gruppi di viaggiatori nel tempo in guerra.

Le ragazze vengono trasportate dalla mattina dopo Halloween 1988 nel futuro dove incontrano versioni adulte di se stesse, rendendosi conto che il loro futuro non è come immaginavano.

Pur essendo braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra se mai sperano di tornare a casa.

Ragazze di carta © Amazon Studios | Anjali Pinto

Colonna sonora di Ragazze di carta

Ogni episodio di Paper Girls è ricco di musica, con la serie che presenta una miriade di canzoni che compongono una perfetta colonna sonora degli anni ’80.

Episodio 1 | Dolori crescenti

Episodio 2 | Strano Al è morto

Episodio 3 | Le lingue blu non mentono

Episodio 4 | Non è mai stato per il mais

Ragazze di carta © Amazon Studios

Episodio 5 | Un nuovo periodo

Episodio 6 | Matinée

Episodio 7 | Qualche re del buco della spazzatura che rutta

Episodio 8 | È finita

Ragazze di carta © Amazon Studios

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una pletora di canzoni con licenza, Paper Girls presenta anche una colonna sonora ricca di sintetizzatori che è opera del compositore Bobby Krlic.

Il musicista e compositore britannico compone musiche per film e programmi TV dal 2015 e ha anche pubblicato due album completi con il nome The Haxan Cloak.

Le opere più famose di Bobby Krlic sono apparse in artisti del calibro di Triple 9, Seven Seconds, Shooter, The Enemy Within, The Alienist, nonché nella serie distopica Snowpiercer e nel film horror del 2019 Midsommar.

In concomitanza con l’uscita di Paper Girls, la colonna sonora di Bobby Krlic è stata pubblicata su Spotify, Apple Music e Amazon Music.