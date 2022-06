Ogni canzone della serie Prime Video

Sin dall’inizio, The Boys ha avuto un rapporto molto stretto con la musica, con Hugie in particolare assicurandosi che tutti sappiano che è il più grande fan di Billy Joel al mondo.

Ora, la terza stagione di The Boys è finalmente arrivata e, come sempre, la serie è ricca di melodie che toccano i piedi per sottolineare l’azione brutale sullo schermo.

La musica di Billy Joel ritorna naturalmente, ma quali altre canzoni sono presenti nella colonna sonora della terza stagione di The Boys?

La terza stagione di The Boys è esplosa su Amazon Prime Video venerdì 3 giugno 2022.

All’inizio della stagione 3, è passato un anno dagli eventi della stagione 2 e troviamo un mondo in gran parte in pace poiché Homelander è stato sottomesso, Butcher and the Boys lavorano per il governo e sono supervisionati da Hughie tra tutte le persone.

Tuttavia, la pace combattuta non durerà quando i Ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anit-Supe e li fa schiantare a capofitto contro i Sette e nel frattempo iniziano una guerra.

Colonna sonora di The Boys stagione 3

Come per le puntate precedenti, la terza stagione di The Boys è ricca di musica, che contribuisce a dare all’azione cruenta un’atmosfera tosta.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora della terza stagione di The Boys sono:

Episodio 1 | Restituire

Episodio 2 | L’unico uomo nel cielo

Episodio 3 | Costa Barbareschi

Episodio 4 | Glorioso piano quinquennale

Episodio 5 | L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie

Altre canzoni verranno aggiunte quando i nuovi episodi andranno in onda settimanalmente.

Chi ha composto la partitura?

La colonna sonora di The Boys è composta dal compositore Christopher Lennertz, nato nel Massachusetts.

Dopo aver iniziato la sua carriera di regista cinematografico e televisivo nel 1994, il compositore ha continuato a lavorare su oltre 130 produzioni grandi e piccole.

Tra i numerosi lavori passati di Christopher ci sono le colonne sonore per Netflix Lost in Space, Supernatural, Pitch Perfect 3, Agent Carter, Ride Along e il suo seguito, Rivoluzione, boss orribili e Alvin e gli scoiattoli.

Nella seconda stagione di The Boys, Christopher ha anche fatto un cameo sullo schermo nell’episodio Le porte insanguinate fuori.

La colonna sonora di Christopher Lennertz per la stagione 3 deve ancora essere pubblicata, ma i fan possono tornare indietro e dare un’occhiata al lavoro di Christopher per le stagioni 1 e 2, disponibili su siti di streaming musicale come Spotify, Apple Music e Amazon Music.