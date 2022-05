Ogni canzone della serie di fantascienza Prime Video

La musica in un film o in una serie TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni e della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

L’ultima serie di Amazon Prime Video, Night Sky, lo capisce molto bene poiché la fantascienza ultraterrena fonde una colonna sonora curiosa con una traccia davvero classica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Night Sky e chi ha composto la misteriosa colonna sonora della serie?

Data di uscita di Night Sky e anteprima della trama

Night Sky è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 20 maggio 2022.

Con JK Simmons e Sissy Spacek, la serie di fantascienza fuori dal mondo racconta la storia di Franklin e Irene York, una coppia che, anni fa, ha scoperto una misteriosa camera sepolta nel loro cortile che porta inspiegabilmente a uno strano e pianeta deserto.

Da allora gli York hanno mantenuto la camera un segreto gelosamente custodito, ma quando un enigmatico giovane entra nelle loro vite, la vita tranquilla della coppia viene sconvolta e la camera che credevano di conoscere così bene si rivela qualcosa di molto più di quanto avrebbero potuto. immaginato.

Video Amazon Prime

Colonna sonora del cielo notturno

Nei suoi otto episodi, Night Sky utilizza più di 30 canzoni, molte delle quali sono brani classici di facile ascolto degli anni passati.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Night Sky sono:

Episodio 1 | Alle stelle

Episodio 2 | La Capilla

Episodio 3 | Il custode

Episodio 4 | Caldaie

Video Amazon Prime

Episodio 5 | Lezioni di guida

Episodio 6 | Caro Franklin

Episodio 7 | Immersioni al lago

Episodio 8 | Compensazione

Video Amazon Prime

Chi ha composto la partitura?

Oltre alla sua pletora di canzoni con licenza, Night Sky presenta anche una scintillante colonna sonora cinematografica piena di archi che è opera di Danny Bensi e Saunder Jurriaans.

Il duo di compositori è stato molto impegnato negli ultimi tempi con lavori recenti, tra cui The Outer Range, Tokyo Vice, Ozark, The Staircase, Pieces of Her e La tigre bianca.

L’album della colonna sonora della misteriosa colonna sonora di Night Sky è ora disponibile per lo streaming su Spotify e Apple Music.

Night Sky è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 20 maggio 2022.

