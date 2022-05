Novità su Prime Video a maggio

Maggio è qui! Un nuovo mese significa nuove offerte su alcune delle nostre piattaforme di streaming preferite. Le selezioni su Prime Video di maggio sono un misto di originali Amazon e classici che arrivano sullo streamer. Ai fini della nostra lista Cosa guardare, abbiamo gli occhi concentrati sulla serie originale.

Per esempio, I selvaggi è tornato. Il teen drama di successo ha visto un gruppo di ragazze bloccate insieme su un’isola. Sembra che ci sia sempre qualcosa da estrarre da a Il signore delle mosche tipo storia considerando Giacche gialle era anche abbastanza popolare.

Anche sul ponte c’è l’attesissimo Cielo notturno serie con JK Simmons e Sissy Spacek. Intervallo esterno appena finito su Prime Video, ma lo streamer lancerà gli spettatori in un’altra serie rivoluzionaria. Tuttavia, invece di un vuoto che viaggia nel tempo nel pascolo occidentale di un allevatore, c’è un passaggio nella casa di una coppia che conduce a un altro pianeta. Trippy!

Cos’altro c’è di nuovo su Prime Video? Continua a leggere per una panoramica degli originali Amazon nuovi e di ritorno che colpiscono lo streamer.

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a maggio 2022?

I selvaggi stagione 2

Data della prima: venerdì 6 maggio

La seconda stagione riporta gli spettatori nell’esperimento sociale che ha visto un gruppo di ragazze adolescenti essere messo alla prova dal burattinaio dello show la scorsa stagione. Questa volta, un gruppo di adolescenti è rimasto bloccato su un’altra isola. Le loro capacità di sopravvivenza saranno messe alla prova proprio come le ragazze poiché ora sono soggetti di prova in questo contorto esperimento.

L’omicidio irrisolto di Beverly Lynn Smith stagione 1

Data della prima: venerdì 6 maggio

Questa docuserie originale canadese di Amazon segue il caso di omicidio di Beverly Lynn Smith. Beverly Lynn viveva a Oshawa, in Ontario, con suo marito e un bambino di 10 mesi. Il suo omicidio ha scosso la sua comunità nel 1974 non solo a causa dell’atto violento in sé, ma anche perché è stata aggredita nella sua stessa cucina.

L’indagine che seguì inizialmente si fermò. Mentre un uomo di nome Alan Smith, che non ha alcuna relazione con Beverly Lynn, è sempre stato al centro delle indagini, il caso è andato a vuoto. Almeno fino a quando i sospetti sono emersi nel 2007 dopo che sono arrivati ​​i risultati di un test del poligrafo. Alan Smith ha affermato la sua innocenza, ma è ancora il principale sospettato.

L’omicidio irrisolto di Beverly Lynn Smith è composto da resoconti di prima mano, archivi di famiglia, interviste di esperti e partecipanti chiave al caso.

I ragazzi in sala

Data della prima: venerdì 13 maggio

Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson sono tornati! Il gruppo di sketch comici, The Kids, ti farà girare con il loro caratteristico marchio di umorismo satirico. Preparati per personaggi insoliti mescolati con i preferiti dai fan e un sacco di commedie taglienti che ti verranno incontro con questa serie.

Bang Bang Baby stagione 1 parte 2

Data della prima: giovedì 19 maggio

La parte 2 di questo dramma poliziesco in dieci episodi arriva su Prime Video a maggio. Ricordarti, Bang Bang Baby si svolge nel 1986. La serie segue la sedicenne Alice che scopre che il padre che pensava fosse morto, è molto vivo. Il suo amore per lui è così forte che è disposta a iniziare a condurre una vita criminale con la mafia italiana. È una scelta che la cambia nel profondo anche se trova una sorta di fascino in questa sua nuova vita.

Cielo notturno stagione 1

Data della prima: venerdì 20 maggio

In questa serie di fantascienza guidata da Sissy Spacek e JK Simmons, una coppia custodisce da anni un segreto che coinvolge una camera nel loro cortile che conduce a un pianeta deserto. Quel segreto, però, rischia di venire alla luce grazie all’apparizione di un misterioso giovane. La sua introduzione nelle loro vite sconvolge la loro tranquilla esistenza e porta anche alla luce sulla camera più di quanto avrebbero potuto immaginare.

LOL: Siti, Pierdes stagione 2

Data della prima: venerdì 20 maggio

LOL ritorna con una nuova stagione di sei episodi che vedrà i comici spagnoli confrontarsi per vedere chi riesce a trattenersi dal ridere per primo. Sono tutti maestri del loro mestiere, che si tratti di monologhi, imitazioni, umorismo fisico, improvvisazione o altro. Tuttavia, solo uno sarà in grado di mantenere la faccia seria in questa sfida. L’ultimo comico in piedi vincerà 100.000 euro che saranno devoluti in beneficenza a loro scelta.

