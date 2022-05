Night Sky Stars parla di giocare nella prossima serie di video Amazon Prime

Prime Video è destinato a raggiungere un’atmosfera spaziale con le loro prossime serie Cielo notturno. Abbiamo avuto il piacere di sederci con alcune stelle per parlare dei loro ruoli imminenti nella serie.

Cielo notturno segue Irene (Sissy Spacek) e Franklin (JK Simmons) York, una coppia che ha scoperto una camera sepolta nel cortile sul retro che conduce a un pianeta deserto. Poiché hanno tenuto per sé il segreto, una notte, un giovane entra nelle loro vite e capovolge il loro mondo, facendo sì che il loro segreto sia sul punto di uscirne.

Avendo visto Cielo notturno, Sono rimasto piuttosto colpito dalla costruzione del mondo nella serie. Dal primo episodio ci innamoriamo di Irene e Franklin. La coppia è sposata da oltre 50 anni e la chimica che JK Simmons e Sissy Spacek condividono nei ruoli di Franklin e Irene ti fa sentire ogni pezzetto di quel matrimonio. Successivamente, quando raggiungiamo i momenti conclusivi dell’episodio uno, vieni lanciato per un ciclo completo e la serie non guarda mai indietro.

Hidden Remote ha parlato con JK Simmons, Sissy Spacek, Chai Hansen e Kiah McKirnan sui loro ruoli nella prossima serie Prime Video, Cielo notturno.

HR: Sissy, la relazione tra Irene e Frankling è alla base della serie, come ti avvicini a un ruolo quando lavori con qualcun altro?

Sissy Spacek: Per me, ho un lungo matrimonio. E ho attinto da questo e so che lavorando su un progetto con JK, è proprio come sempre preparato, creativo e fantasioso, e un meraviglioso partner di recitazione. Non potrei chiedere un partner di recitazione migliore di JK Simmons.

JK Simmons: Bene, proprio dietro atcha. Grazie.

Hidden Remote: JK, cosa ti ha attratto del ruolo di Franklin?

Simmons: Onestamente, era Sissy. Erano davvero due cose. Conoscevo Sissy, ed era già affezionata. E quindi ero entusiasta all’idea di lavorare con lei e poi e poi una volta che ho letto la sceneggiatura e ho visto quanto fosse meraviglioso il lavoro di Holden Miller, è stato un gioco da ragazzi.

HR: Kiah, cosa ti ha attratto del ruolo di Jude?

Kiah McKirnan: Quando ho letto il primo copione pilota, ero davvero affascinato dalla serie in generale, ma onestamente, Denise è una studentessa laureata che vive a Chicago. Vengo da Chicago e vivevo a Chicago. E così quando ottieni quelli, come piccoli indizi contestuali in un’audizione, come subito, ti senti super a tuo agio, perché sei tipo, oh, potrei farlo totalmente.

HR: Chai, Jude ha un sacco di mistero che circonda il suo personaggio, come ti sei preparato per questo ruolo?

Chai Hansen: Quindi è stato piuttosto difficile, perché inizialmente quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, tipo, non sapevo chi fosse. E poi mentre continui a leggere vedi, sai, sempre di più su di lui e da dove viene, e cose del genere. Quindi penso che la cosa più importante che dovevo fare fosse leggere le sceneggiature e capire bene il suo background. E una volta che l’ho fatto, posso iniziare a riempire un po’ di più gli spazi vuoti. Ma è stata sicuramente una sfida.

Tutti gli otto episodi di Night Sky saranno disponibili su Prime Video il 20 maggio 2022.